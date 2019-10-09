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Россия помогала Трампу и мешала Клинтон на выборах в 2016 году – Сенат

9 октября, 03:14

Действия хакеров в социальных сетях в основном были направлены на избирателей афроамериканского происхождения

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Комитет по разведке Сената США считает, что хакеры из "Агентства интернет-исследований" (IRA), стремясь повлиять на выборы 2016 года, вредили репутации Хиллари Клинтон и помогали Дональду Трампу, причем делали это по указанию российских властей.

Об этом говорится в докладе на сайте комитета.

Комитет опубликовал вторую часть расследования, которое он проводил по теме российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

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"Комитет пришел к выводу, что деятельность "Агентства интернет-исследований" в социальных сетях была направлена на оказание явной поддержки тогдашнему кандидату Трампу и во вред кампании Клинтон", – говорится в заявлении комитета. Там отмечается, что сотрудники IRA делали это по указанию Кремля.

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Комитет в докладе отмечает, что действия хакеров в социальных сетях в основном были направлены на избирателей афроамериканского происхождения.

Напомним, что СМИ называют "Агентство интернет-исследований", связанное с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, "фабрикой троллей". IRA фигурировало в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Минфин США ввел санкциив отношении трех самолетов и яхты, принадлежащих Пригожину, поскольку он и его "Агентство интернет-исследований" пытались подорвать американский демократический процесс.

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Источник: Интерфакс

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