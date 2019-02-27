США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету – СМИ
Эта атака была первой частью американской наступательной кибер-кампании против России
Американские военные заблокировали доступ к интернету так называемой "фабрике троллей" во время выборов Конгресс США в прошлом году.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Атака на российское "Агентство интернет-исследований", которое связывают с поваром Владимира Путина Евгением Пригожиным, произошла 6 ноября 2018 года. Тогда в Соединенных Штатах были промежуточные выборы в Конгресс.
"Иными словами, они перевели "Агентство интернет-исследований" в офлайн-режим. Они просто выключили их", – сказал собеседник газеты.
Эта атака была первой частью американской наступательной кибер-кампании против России, направленной на устранение попыток вмешаться в выборы в США, приводит слова чиновников, издание.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер продолжает расследование дела о вмешательстве России в американские выборы. Но президент США Дональд Трамп отказался давать ответы на новые вопросы, которые планирует задавать команда спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о расследовании вмешательства России в выборы в США 2016 года.
А тем временем, Служба безопасности блокировала попытки вмешательства российских спецслужб в президентские выборы в Украине через соцсети. Был разоблачен житель Киева, который под руководством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей соцсетей Facebook и Twitter. В РФ предполагали, что злоумышленник будет манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету – СМИ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия похитила и опубликовала в сети доказательства американского прокурора в деле о "фабрике троллей"
Более тысячи файлов были обнародованы в интернете
Facebook и Instagram зачистили сотни российских "троллей"
Писавшие о "зраде" фейки оказались связаны с принадлежащим "повару Путина" Евгению Пригожину "Агентством интернет-исследований"
По стопам Кремля: еще одна страна завела "фабрику троллей"
Одно из ближневосточных королевств наняло сотрудников для борьбы с противниками в Twitter, WhatsApp и Telegram
В Санкт-Петербурге подожгли "фабрику троллей" друга Путина
Ночью неизвестный разбил стекло в редакции РИА "Федеральное агентство новостей", а затем бросил в помещение зажигательную смесь