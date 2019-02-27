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США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету – СМИ

Сегодня, 02:03

Эта атака была первой частью американской наступательной кибер-кампании против России

Фото: Getty Images
США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/21b/8f8/5c621b8f809cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/21b/8f8/5c621b8f809cf.jpg США Эта атака была первой частью американской наступательной кибер-кампании против России

Американские военные заблокировали доступ к интернету так называемой "фабрике троллей" во время выборов Конгресс США в прошлом году.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Атака на российское "Агентство интернет-исследований", которое связывают с поваром Владимира Путина Евгением Пригожиным, произошла 6 ноября 2018 года. Тогда в Соединенных Штатах были промежуточные выборы в Конгресс.

"Иными словами, они перевели "Агентство интернет-исследований" в офлайн-режим. Они просто выключили их", – сказал собеседник газеты.

Эта атака была первой частью американской наступательной кибер-кампании против России, направленной на устранение попыток вмешаться в выборы в США, приводит слова чиновников, издание.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер продолжает расследование дела о вмешательстве России в американские выборы. Но президент США Дональд Трамп отказался давать ответы на новые вопросы, которые планирует задавать команда спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о расследовании вмешательства России в выборы в США 2016 года

А тем временем,  Служба безопасности блокировала попытки вмешательства российских спецслужб в президентские выборы в Украине через соцсети. Был разоблачен житель Киева, который под руководством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей соцсетей Facebook и Twitter. В РФ предполагали, что злоумышленник будет манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля.

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Тег Россия, интернет, выборы в США, фабрика троллей, вмешательство России

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