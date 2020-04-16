Россия проводит тайные ядерные испытания – доклад Госдепа

Вслед за сообщениями о том, что Россия испытала противоспутниковую ракету, появилась информация, что РФ проводила ядерные испытания в прошлом году. Об этом говорится в докладе Госдепартамента за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, который был направлен в Конгресс США.
"США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. США не знают, сколько было ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающейся (цепной – Ред.) реакцией и проводились ли они в 2019 году, – отмечается в тексте. – Несмотря на возобновление Россией моратория на проведение ядерных испытаний в 1996 году, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности".
В Госдепе считают, что Москва могла проводить испытания, сопровождающиеся высвобождением ядерной энергии, что "вызывает обеспокоенность соблюдением обязательств по Договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия".
Ранее разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США сообщило, что Россия "производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам".
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ вырвалась в лидеры на поприще ядерных вооружений, значительно укрепив свою национальную безопасность.
Как известно, договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия был подписан 3 июля 1974 г. в ходе визита в Москву президента США Ричарда Никсона (27 июня – 3 июля).
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