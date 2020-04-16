Россия проводит тайные ядерные испытания – доклад Госдепа

Вслед за сообщениями о том, что Россия испытала противоспутниковую ракету, появилась информация, что РФ проводила ядерные испытания в прошлом году. Об этом говорится в докладе Госдепартамента за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, который был направлен в Конгресс США.

"США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. США не знают, сколько было ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающейся (цепной – Ред.) реакцией и проводились ли они в 2019 году, – отмечается в тексте. – Несмотря на возобновление Россией моратория на проведение ядерных испытаний в 1996 году, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности".

В Госдепе считают, что Москва могла проводить испытания, сопровождающиеся высвобождением ядерной энергии, что "вызывает обеспокоенность соблюдением обязательств по Договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия".

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Ранее разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США сообщило, что Россия "производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам".

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ вырвалась в лидеры на поприще ядерных вооружений, значительно укрепив свою национальную безопасность.

Как известно, договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия был подписан 3 июля 1974 г. в ходе визита в Москву президента США Ричарда Никсона (27 июня – 3 июля).

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