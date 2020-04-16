Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Мировые новости
  2. США

В США утверждают, что Россия испытала противоспутниковую ракету

16 апреля, 02:57

Елена Кузьмич

Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля

Космические силы США утверждают, что Россия, где на ракетном заводе произошел взрыв, 15 апреля провела испытания противоспутниковой ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.

"Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля", — сообщается в релизе.

Как отметил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, слова которого проводит пресс-служба, "испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) является очередным примером того, что угрозы американским космическим системам и системам союзников реальны и возрастают".

Реклама

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробности

В релизе также утверждается, что испытанная Россией ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.

Ранее сообщалось, что накануне прошли испытания ракеты "Вильха-М", а теперь военные ударили из ракетного комплекса "Нептун" по мишеням в море. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В акватории Черного моря на полигоне "Алибей" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени.

Видео: defence-ua.com

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США ракета испытание

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробностиДругие страны
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика
"Коронавирус создал Чарльз Либер": в чем реально подозревают профессора из ГарвардаСША
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкогольЭкономика
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономику
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономикуЭкономика
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилах
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилахСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...