В США утверждают, что Россия испытала противоспутниковую ракету

Космические силы США утверждают, что Россия, где на ракетном заводе произошел взрыв, 15 апреля провела испытания противоспутниковой ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.

"Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля", — сообщается в релизе.

Как отметил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, слова которого проводит пресс-служба, "испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) является очередным примером того, что угрозы американским космическим системам и системам союзников реальны и возрастают".

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В релизе также утверждается, что испытанная Россией ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.

Ранее сообщалось, что накануне прошли испытания ракеты "Вильха-М", а теперь военные ударили из ракетного комплекса "Нептун" по мишеням в море. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В акватории Черного моря на полигоне "Алибей" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени.

Видео: defence-ua.com

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