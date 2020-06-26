Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. США

Россия пятый раз за месяц угрожала вторжением в воздушное пространство США

26 июня, 05:42

Юрий Божко Юрий Божко

Российские самолеты вошли в район идентификации воздушного пространства ПВО США

Североамериканское воздушно-космическое командование (NORAD) США объявило, что истребители F-22 в районе Аляски перехватили противокорабельный самолет Ил-38, принадлежащий Воздушно-космическим силам России.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Командования аэрокосмической обороны США.

"Пятый раз в этом месяце NORAD продемонстрировал свою готовность и способность защищать территорию США, перехватывая российские военные самолеты, вторгшиеся в нашу зону идентификации ПВО", – сказал генерал Теренс О'Шонесси, командующий NORAD.

Отмечается, что российские самолеты "вошли в район идентификации ПВО Аляски в поздние часы 24 июня", проведя около четырех часов в международном воздушном пространстве, прежде чем покинуть его.

В тренде
"Перестал быть крутым пацаном": российский политолог указал на слабости Путина

Суверенное воздушное пространство США или Канады не было нарушено.

Реклама

Напомним, что месяц тому назад два российских истребителя Су-35 перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.

Ранее стало известно, сколько раз авиация НАТО перехватывала российские самолеты. Россияне регулярно нарушают воздушные границы с другими странами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США НАТО россияне авиация пво командование командующий воздушное пространство российские военные военные самолеты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцев
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцевЕвросоюз
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на Украину
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на УкраинуСША
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у США
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у СШАУкраина
Мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса – ВОЗ
Мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса – ВОЗСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять