Россия пятый раз за месяц угрожала вторжением в воздушное пространство США

Североамериканское воздушно-космическое командование (NORAD) США объявило, что истребители F-22 в районе Аляски перехватили противокорабельный самолет Ил-38, принадлежащий Воздушно-космическим силам России.

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Об этом сообщила пресс-служба Командования аэрокосмической обороны США.

"Пятый раз в этом месяце NORAD продемонстрировал свою готовность и способность защищать территорию США, перехватывая российские военные самолеты, вторгшиеся в нашу зону идентификации ПВО", – сказал генерал Теренс О'Шонесси, командующий NORAD.

Отмечается, что российские самолеты "вошли в район идентификации ПВО Аляски в поздние часы 24 июня", проведя около четырех часов в международном воздушном пространстве, прежде чем покинуть его.

Суверенное воздушное пространство США или Канады не было нарушено.

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Напомним, что месяц тому назад два российских истребителя Су-35 перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.

Ранее стало известно, сколько раз авиация НАТО перехватывала российские самолеты. Россияне регулярно нарушают воздушные границы с другими странами.

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