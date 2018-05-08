Российская "оборонка" попала под новые санкции США

Вчера, 23:26

США ввели новые санкции против "Рособоронэкспорта"

Фото: Getty
Фото: Getty

Федеральный реестр США опубликовал сообщение о введении новых санкций в отношении "Рособоронэкспорта", с которого ранее была снята часть ограничительных мер по контрактам в Афганистане. По оценке специалистов Госдепартамента, российская компания нарушила закон INKSNA, запрещающий поставлять в Иран, Сирию и Северную Корею товары, услуги и технологии, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, передает "Голос Америки".

Решение о санкциях было утверждено еще 30 апреля и вступит в силу 9 мая. Эти меры будут действовать в течении двух лет.

Согласно опубликованному сообщению, американским компаниям запрещено вступать в какие-либо деловые отношения с "Рособоронэкспортом" и аффилированными компаниями. При этом запрет не будет распространяться на действующий контракт на поставку афганским ВВС вертолетов Ми-17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компания "Рособоронэкспорт" неоднократно становилась фигурантом санкционных списков США. В 2015 году российскую госкомпанию обвинили в незаконном сотрудничестве с Ираном, Северной Кореей и Сирией, запретив американским фирмам поддерживать с ней деловые отношения.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России. Волкер подчеркнул, что речь идет о синхронном усилении санкций всеми странами, которые хотят "усмирить" РФ.

При этом в российской госдуме уже отметили, что контрсанкции, предусмотренные проектом об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России, могут привести к выходу РФ из крупных международных проектов в энергетике.
США, санкции, компания, санкции против россии , рособоронэкспорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP

"Даже не будем говорить о санкциях": в США поставили Путину условие

Вчера, 09:39

Американцы хотят расширить санкционное давление, но у Кремля есть выход

США

Фото: Getty

Конгресс США предложил мощный санкционный удар по "оборонке" России

Вчера, 09:03

Президента США могут наделить новыми полномочиями
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

В ЕС увидели возможность ввести новые антироссийские санкции

Вчера, 04:33

ЕС планирует рассмотреть новые санкции против РФ из-за "выборов" в оккупированном Крыму

США

Курт Волкер. Фото: flickr.com

Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России

Вчера, 01:59

Волкер заявил, что санкции против РФ нужно усиливать постоянно и синхронно с другими странами

Бизнес

Олег Дерипаска. Фото: AFP

Санкционные страдания: российские олигархи воззвали к помощи Кремля

5 Мая, 13:49

По данным СМИ, первым в правительство РФ обратился Олег Дерипаска

Украина

Мир увидел, что доверять России нельзя, Запад должен давить на Россию

"Когда России что-то невыгодно, она использует формат разговора слепого с глухим": интервью с экс-послом в США Александром Моциком

4 Мая, 14:43

Позиция Курта Волкера по России, которая является и позицией США, очень четкая – уберите войска, тогда будем говорить
Загрузка...