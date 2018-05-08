Российская "оборонка" попала под новые санкции США

Решение о санкциях было утверждено еще 30 апреля и вступит в силу 9 мая. Эти меры будут действовать в течении двух лет.

Согласно опубликованному сообщению, американским компаниям запрещено вступать в какие-либо деловые отношения с "Рособоронэкспортом" и аффилированными компаниями. При этом запрет не будет распространяться на действующий контракт на поставку афганским ВВС вертолетов Ми-17.

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Компания "Рособоронэкспорт" неоднократно становилась фигурантом санкционных списков США. В 2015 году российскую госкомпанию обвинили в незаконном сотрудничестве с Ираном, Северной Кореей и Сирией, запретив американским фирмам поддерживать с ней деловые отношения.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России. Волкер подчеркнул, что речь идет о синхронном усилении санкций всеми странами, которые хотят "усмирить" РФ.

При этом в российской госдуме уже отметили, что контрсанкции, предусмотренные проектом об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России, могут привести к выходу РФ из крупных международных проектов в энергетике.