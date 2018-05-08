Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России

Волкер заявил, что санкции против РФ нужно усиливать постоянно и синхронно с другими странами

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, который ранее выдвинул требование России, считает, что влияние западных санкций на Россию можно оценивать по-разному, однако для изменения поведения РФ их нужно постоянно усиливать и "делать это во взаимодействии со всеми союзниками", передает "Укринформ".

Отвечая на вопрос, повлияли ли западные санкции на РФ, Волкер заметил: и да, и нет.

"Если вы взглянете на то, изменила ли Россия свое поведение, приняла решение вывести свои силы из Украины и вернуть Крым – очевидно, что нет, мы не добились "драматического" эффекта", – отметил представитель США во время тематической конференции в Вашингтоне.

С другой стороны, по его словам, можно заметить, как каждый день происходит "существенное влияние на отношения России с остальным миром", и не только в рамках Евросоюза, но и в более широком контексте.

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Волкер подчеркнул, что, несмотря на продвижение таких проектов, как Северный поток-2 и другие усилия, Россия пытается разделить Европу. Поэтому "очень важно постепенно наращивать давление на Россию и делать это во взаимодействии со всеми союзниками".

"Если вы демонстрируете, что давление каждый раз усиливается, и вы готовы продолжать это и в дальнейшем и хранить единство, это будет четким объединенным месседжем относительно более широкой реакции на то, что делает Россия. Я думаю, что общая позиция – это очень важно", – подчеркнул Волкер.

Американский дипломат также отметил, что Европа и США "абсолютно комбинированные" в вопросе по урегулированию ситуации в Украине и создание давления на РФ.

"Украина – это один из вопросов, по которому мы имеем наиболее постоянную координацию", – отметил он.

Ранее сообщалось, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля – начале мая.

Ранее Волкер рассказал, как Россия может приблизить к себе Украину.

Кроме того, Волкер рассказал о требованиях США на встрече с Сурковым. В своих предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе специальный представитель США по Украине Курт Волкер настаивал на отсутствии россиян среди миротворцев, а также на доступе членов миссии к украинско-российской границе.

Также Волкер добавил, что американская сторона исходит из предположения, что Россия рассматривает возможность отказа от финансовой и военной поддержки оккупантов на востоке Украины, причем "голубые каски" должны обладать широкими полномочиями по обеспечению безопасности.