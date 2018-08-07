Российские хакеры атаковали кандидата в Конгресс США

Сегодня, 15:11

В течение двух дней в июле было 1,4 тысяч попыток проникнуть на сайт американского политика

Хакеры атаковали политика. Фото: kactaheda.livejournal.com
Хакеры атаковали политика. Фото: kactaheda.livejournal.com

Кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер сообщил, что российские хакеры совершили атаку на ее сайт, передает АР.

Иснер сообщила, что в течение двух дней в июле было 1,4 тысяч попыток проникнуть на сайт. Попытки были обнаружены после того, как веб-хостинговая компания сообщила о внезапном всплеске трафика на веб-сайт кампании во время стокового сборища в районе.

"Большинство (атак – Ред.) были совершены с российских IP-адресов", – сказала Иснер.

Отмечается, что атаки произошли после того, как в начале этого года руководители служб разведки предупредили о том, что Россия до сих пор заинтересована в срыве американских выборов.

Иснер сообщила о произошедшем ФБР и Комитету по выборам в Конгресс Демократической партии. В офисе ФБР информацию о расследовании не подтвердили и не опровергли.

Ранее сообщалось, что российские хакеры провели масштабную кампанию по взлому сетей электроэнергетических компаний США в 2017 году. 

К атаке, по данным министерства национальной безопасности США, причастны работающие на РФ хакеры из группы под названием Energetic Bear. Они легко взломали сети малых коммунальных предприятий, а затем проникли в сети поставщиков, которые в свою очередь работают с крупными компаниями, полагают в министерстве.

Жертвами атаки, по данным министерства, стали сотни компаний. Некоторые фирмы могут не знать о взломе, действия хакеров сложно обнаружить, так как они использовали при этом учетные данные сотрудников.

Напомним, что во время прошлогодних президентских выборов российские хакеры атаковали избирательные системы в 21 штате.

Также российские специалисты пытались выдать себя за представителей Северной Кореи, чтобы сорвать церемонию закрытия Олимпиады-2018.
Россия, США, хакеры, кибератака

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