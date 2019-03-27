Российские угрозы вышли за рамки внешней или военной агрессии – Помпео

Москва проводит операции влияния, направленные против Америки и Запада, утверждает госсекретарь

Фото: AFP

Российские угрозы вышли за рамки внешней или военной агрессии – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg 2019-03-27T15:40:00+02:00 США Москва проводит операции влияния, направленные против Америки и Запада, утверждает госсекретарь

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия проводит направленные против Запада "операции влияния", которые представляют угрозу. Об этом говорится в тексте вступительной речи, с которой шеф американской дипломатии выступит в среду на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Документ распространил сам комитет.

"Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", – полагает госсекретарь.

Слушания будут посвящены бюджетному запросу Госдепартамента на следующий финансовый год, который начнется в США с 1 октября.

"Этот бюджет уделяет первостепенное внимание противодействию российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии и содействует дальнейшему укреплению программ Госдепартамента, направленных против тех, кто совершает злонамеренные действия", – говорится в тексте.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд выступил с утверждением, что на территории США существует угроза со стороны российских спецслужб.

Как известно, Пентагон запросил 23 млрд долларов на финансирование военной разведки.

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