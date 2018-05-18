Саммит США и КНДР: почему Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия даже ради отмены санкций

Исторический саммит лидеров США и КНДР под угрозой. Северокорейский режим заявил, что откажется от встречи с Дональдом Трампом 12 июня в Сингапуре, если Штаты продолжат настаивать на отказе Пхеньяна от ядерного оружия. Эксперты полагают, что такие угрозы со стороны КНДР стали своего рода ответом на заявления госсекретаря Майка Помпео о готовности США "оказать экономическую поддержку Северной Корее в обмен на ее отказ от ядерного оружия". Позже стало известно, что Пхеньян также возмутили совместные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Max Thunder, которые в КНДР назвали "репетицией вторжения". Впрочем, как показывает практика, накануне столь важных исторических саммитов стороны всегда повышают ставки. А вот что для Северной Кореи и лично Ким Чен Ына важнее – снятие санкций и возобновление торговли или собственная ядерная программа для устрашения всего мира – покажет время.

На низком старте

О дате и месте проведения исторической встречи американского и северокорейского лидера стало известно в прошлый четверг 10 мая. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своем Twitter: "Моя встреча с Ким Чен Ыном, которую многие ждут, состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба попытаемся сделать этот момент особенным для мира во всем мире!".

В ночь на 10 мая на военной авиабазе "Эндрюс" Дональд и Мелания Трамп лично встречали освобожденных из трудовых лагерей КНДР трех заключенных – американских граждан, уроженцев Северной Кореи и Китая. Работников Пхеньянского университета Тони Кима и Кима Хак Сона задержали в 2017 году, обвинив в попытке госпереворота. Бизнесмена Ким Дон Чула в 2015 году осудили к 10 годам исправительных работ за шпионаж.

По словам Трампа, до последнего не было уверенности в том, что их освободят до саммита 12 июня в Сингапуре. Но визит Майка Помпео в КНДР на прошлой неделе и его переговоры с Ким Чен Ыном закончились успешно: в США госсекретарь возвращался с тремя освобожденными гражданами США. "Я действительно думаю, что он (Ким Чен Ын – Авт.) хочет что-то сделать, чтобы вернуть свою страну к настоящему миру. Своим наибольшим достижением я буду считать денуклиаризацию целого полуострова – это то, чего так долго ждут люди", – заявил Дональд Трамп, встречая заключенных на авиабазе.

Стоит заметить, что до этого Северная Корея отпускала осужденных у себя граждан США в июне 2017-го: американского студента Отто Уормбир, который провел в заключении полтора года, привезли домой в коме и спустя неделю он умер (что именно с ним произошло в КНДР неизвестно до сих пор).

Казалось, исторический саммит в июне просто обречен на успех. Ведь в конце апреля во время первого с 1953 года визита в Южную Корею Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон в Пунгери, где с 2006 года провели шесть ядерных испытаний. Более того, до конца этого года лидеры Корей договорились подписать мирный договор, которым Корейская война в 1953-м так и не закончилась. Саммит лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин скрепили декларацией, которая включает: прекращение пропагандистского вещания, окончание взаимных враждебных действий, подготовку переговоров с США и Китаем, соединение авто- и ж/д дорог Юга и Севера, превращение демилитаризованной зоны на 37-й параллели в зону мира.

За неделю до встречи лидеров Северной и Южной Кореи Пхеньян и вовсе объявил о приостановке ядерных ракетных испытаний. Правда, северокорейские СМИ, освещавшие встречу Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, почти не упоминали о возможности отказа КНДР от ядерного оружия, а заявление южнокорейского президента о закрытии полигона в Пунгери Пхеньян и вовсе не подтверждал. Но уже 15 мая американская исследовательская группа при Университете имени Джона Хопкинса 38 North, ссылаясь на спутниковые снимки, заявила, что на полигоне начался демонтаж нескольких ключевых зданий оперативной поддержки. Публичная церемония закрытия ядерного полигона в Пунгери, судя по заявлению МИД КНДР, состоится 23-25 мая

Пхеньян повышает ставки

Готовиться к первой за всю историю существования Северной Кореи встрече на высшем уровне Вашингтон и Пхеньян начали в марте. Хотя еще несколько месяцев назад авторитетные западные аналитики всерьез пытались предсказать, когда Штаты могут нанести удар по КНДР, чьи ракеты достают до Вашингтона. Причем, речь шла не только о баллистических ракетах. В сентябре прошлого года в Народном театре Пхеньяна Ким Чен Ын устроил помпезный концерт, и торжественный прием по случаю успешных испытаниях водородной бомбы. На что Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, ответил: "У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею".

Но высказывания Трампа в адрес Ким Чен Ына по типу "человека ракеты" или "сумасшедшего" очень скоро сменились сдержанной и даже теплой риторикой накануне исторического саммита в Сингапуре. Во многом, это, конечно же, заслуга Южной Кореи: после выборов в мае 2017 года к власти в Сеуле пришли левые националисты, которые к северокорейскому режиму всегда относились существенно мягче своих предшественников. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принялся налаживать гуманитарное, культурное и спортивное сотрудничество с Пхеньяном, что вылилось в участие спортсменов из Северной Кореи в Олимпиаде в Пхенчхане.

Именно после этого прошел исторический апрельский саммит двух Корей, за которым последовали освобождение трех американцев из трудовых лагерей КНДР и "твит" Дональда Трампа о встрече с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. В Вашингтоне тут же заговорили о возможности полной денуклиаризации полуострова и отмены санкций, если Северная Корея согласится полностью отказаться от своей программы создания ядерного оружия.

"Смотрите, денуклеаризация имеет историю. В 1992 году Северная Корея согласилась не только избавиться от ядерного оружия, но и вначале избавиться от обогащения урана, а затем – переработки плутония. Поэтому мы не просим чего-то, на что они раньше не соглашались. Мы также будем говорить о химическом и биологическом оружии, будем говорить об их ракетах, будем говорить о похищении граждан Японии и Южной Кореи – мы забрали наших трех американских заложников, поэтому это хорошая новость. Если режим Северной Кореи примет важное стратегическое решение выйти из бизнеса оружия массового уничтожения, тогда у нас будет шанс на прогресс", – говорил в интервью "Голосу Америки" советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Под прогрессом Болтон наверняка имел в виду возможность отмены санкций против северокорейского режима и снятие моратория на американские инвестиции в экономику КНДР. "Это будут американцы, работающие в частном секторе, которые придут, чтобы помочь построить энергетическую сеть в Северной Корее. Американцы намерены также инвестировать в северокорейскую инфраструктуру и сельское хозяйство, чтобы помочь ей накормить свой народ, если Северная Корея выполнит требования США", – заявил госсекретарь Майк Помпео.

На это в Пхеньяне отреагировали крайне негативно и даже пригрозили отменить исторический саммит в Сингапуре. В КНДР Вашингтону припомнили все: и совместные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Max Thunder, которые государственное новостное агентство Северной Кореи назвало провокационной репетицией вторжения на север, и еще одно заявление Джона Болтона, который говорил о Ливии как о примере отказа от оружия массового уничтожения. В Пхеньяне считают, что Ливия могла бы уберечься от военного вмешательства Запада в 2011-м, если бы сохранила свой ядерный потенциал.

"Если США пытаются загнать нас в угол для того, чтобы вынудить в одностороннем порядке отказаться от ядерной программы, то нам такой диалог не будет интересен", – говорится в заявлении замминистра иностранных дел Северной Кореи, которое опубликовали через пару часов после отмены Пхеньяном переговоров с представителями Южной Кореи на высоком уровне.

Но, несмотря на демарш КНДР, эксперты сомневаются, что саммит действительно могут отменить. При любых раскладах он выгоден как Северной Корее, так и Дональду Трампу лично. Пхеньян, несмотря ни на что, продолжит ослаблять союз США и Южной Кореи. Плюс Северной Корее нужно сделать все, чтобы в случае провала саммита повесить всех "собак" на США.

"Ну а заявление КНДР о возможной отмене саммита – ответ на заявление Майка Помпео о том, что сначала Северная Корея полностью разоружается, а тогда уже будет снятие санкций и какие-то безопасностные гарантии. В КНДР же говорят, что процесс должен быть пошаговый, чтобы за каждый шаг по разоружению Северной Кореи поэтапно снимали санкции. Это важно, когда между сторонами нет доверия. Но я бы не сказал, что на данный момент саммит под угрозой", – сказал сайту "Сегодня" замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

Американские эксперты также уверены, что саммит лидеров США и КНДР 12 июня в Сингапуре таки состоится, несмотря на ультиматумы со стороны Пхеньяна. Правда, бывший советник вице-президента США Майк Карпентер сильно сомневается, что северокорейский режим действительно готов отказаться от ядерного оружия и пойти по пути денуклеаризации полуострова.