Санкции из-за "Северного потока – 2" и помощь Украине: Сенат США готовит новую резолюцию
Сенаторы хотят призвать Дональда Трампа к политике по предотвращению дальнейшей агрессии со стороны России
Американские сенаторы на следующем заседании верхней палаты Конгресса США рассмотрят призыв к президенту Дональду Трампу принять меры в отношении проекта российского газопровода "Северный поток - 2".
Соответствующая резолюция была разработана членами Сената как от Республиканской, так и от Демократической партии: Роном Джонсоном, Диком Дурбином, Робертом Менендесом, Джимом Ришем и Джинн Шахин
"Соединенные Штаты и наши союзники в Европе должны дать сильный и решительный ответ на российские провокации", – призывают авторы документа.
Они выразили готовность совместно с Белым домом, а также союзниками и партнерами США работать над увеличением оборонных возможностей Украины, обеспечением свободы судоходства в Черном море и формированием политики, направленной на предотвращение дальнейшей агрессии со стороны России.
"Такие проекты, как газопровод „Северный поток - 2", представляют угрозу европейской энергобезопасности, и мы согласны с Европейским парламентом, что он должен быть отменен", – говорится в резолюции.
Напомним, в прошлом месяце в Сенате представили другую резолюцию, призывающую к усилению оборонной помощи Украине, и поддержали отмену газопровода "Северный поток - 2".
Как уже сообщалось, в ноябре верхняя палата Конгресса приняла резолюцию, осуждающую действия России в Азовском море по отношению к кораблям украинского флота.
Кроме того, мы писали, что на рассмотрение Сената была представлена резолюция о многонациональной операции США и союзников по свободе судоходства в Черном и Азовском морях.
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