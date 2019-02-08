Санкции из-за "Северного потока – 2" и помощь Украине: Сенат США готовит новую резолюцию

Сенаторы хотят призвать Дональда Трампа к политике по предотвращению дальнейшей агрессии со стороны России

Фото: Flickr

Санкции из-за "Северного потока – 2" и помощь Украине: Сенат США готовит новую резолюцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg 2019-02-08T11:20:00+02:00 США Сенаторы хотят призвать Дональда Трампа к политике по предотвращению дальнейшей агрессии со стороны России

Американские сенаторы на следующем заседании верхней палаты Конгресса США рассмотрят призыв к президенту Дональду Трампу принять меры в отношении проекта российского газопровода "Северный поток - 2".

Соответствующая резолюция была разработана членами Сената как от Республиканской, так и от Демократической партии: Роном Джонсоном, Диком Дурбином, Робертом Менендесом, Джимом Ришем и Джинн Шахин

"Соединенные Штаты и наши союзники в Европе должны дать сильный и решительный ответ на российские провокации", – призывают авторы документа.

Они выразили готовность совместно с Белым домом, а также союзниками и партнерами США работать над увеличением оборонных возможностей Украины, обеспечением свободы судоходства в Черном море и формированием политики, направленной на предотвращение дальнейшей агрессии со стороны России.

"Такие проекты, как газопровод „Северный поток - 2", представляют угрозу европейской энергобезопасности, и мы согласны с Европейским парламентом, что он должен быть отменен", – говорится в резолюции.

Напомним, в прошлом месяце в Сенате представили другую резолюцию, призывающую к усилению оборонной помощи Украине, и поддержали отмену газопровода "Северный поток - 2".

Как уже сообщалось, в ноябре верхняя палата Конгресса приняла резолюцию, осуждающую действия России в Азовском море по отношению к кораблям украинского флота.

Кроме того, мы писали, что на рассмотрение Сената была представлена резолюция о многонациональной операции США и союзников по свободе судоходства в Черном и Азовском морях.

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