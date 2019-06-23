Санкции против Ирана будут усиливаться, пока он не согласится на переговоры — Помпео

Он в очередной раз обвинил иранские власти в дезинформации

Фото: AFP

Дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе своей страны. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию с помощью дипломатии, он знает, как с нами связаться. До тех пор дипломатическая изоляция и наша кампания по оказанию экономического давления на режим будут усиливаться", — отметил шеф американской дипломатии.

Он в очередной раз обвинил иранские власти в дезинформации. "Иранские лидеры знают, что правда опасна", — полагает госсекретарь.

"Соединенные Штаты выступают за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Решения, которые мы приняли в ответ на безрассудные нападения Ирана, заключались в том, чтобы удержать Исламскую Республику Иран от получения ядерного оружия и систем доставки этого оружия, а также чтобы крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма не угрожало американцам и американским интересам во всем мире. Иранские лидеры знают, что это правда, поэтому они прибегают к насилию и дезинформации", — утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе. "Мы четко изложили свою позицию. Мы готовы участвовать (в переговорах), когда придет время. Это говорит о том, что иранский режим отверг недавний исторический дипломатический шаг премьер-министра Японии (Синдзо) Абэ, напал на японский танкер в Оманском заливе и сбил летательный аппарат США, выполнявший операции в международном воздушном пространстве", — утверждал госсекретарь. Он подверг критике предоставленные Ираном доказательства того, что американский беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4 ("Ар-кью-4") был сбит в воздушном пространстве республики.

Госсекретарь также опроверг информацию о том, что США осуществляют подготовку к эвакуации сотрудников корпорации Lockheed Martin ("Локхид Мартин") и частной военной компании Sallyport Global ("Сэллипорт глобал") с авиабазы Балад в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков, в связи с угрозой их безопасности. "Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты как никогда привержены поддержке наших союзников и партнеров в регионе", — сказал шеф американской дипломатии.

"Мы продолжим разъяснять истинное положение дел", — заключил Помпео.

Ранее стало известно, что США введут дополнительные санкции против Ирана. Об этом заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

В свою очередь Иран предупредил США и их союзников о серьезных последствиях в случае агрессивных действий против Тегерана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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