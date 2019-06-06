Саудовская Аравия могла ускорить развитие ракетной программы за счет Китая – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа знала об активизации баллистической ракетной программы Саудовской Аравии

Фото: Pixabay

Власти США получили сведения разведки о том, что Саудовская Аравия могла значительно ускорить развитие своей программы по разработке баллистических ракет с помощью Китая. С таким утверждением выступил телеканал CNN,, ссылаясь на три источника, якобы знакомых с ситуацией.

По информации телеканала, в последнее время Эр-Рияд мог совершить несколько покупок у Китая, благодаря чему якобы расширил свою ракетную инфраструктуру и улучшил технологии. Си-эн-эн утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа знала об активизации баллистической ракетной программы Саудовской Аравии, однако не докладывала об этом членам Конгресса, чем вызвала недовольство у представителей Демократической партии.

Телеканал подчеркивает, что американская разведка не смогла установить точные цели Эр-Рияда. При этом, по мнению источников телеканала, такие действия со стороны королевства могут означать его стремление обрести в будущем ядерную боеголовку.

Представители Госдепартамента в ответ на запрос журналистов напомнили, что Саудовская Аравия остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия. По их словам, Эр-Рияд остается приверженным обязательству не приобретать ядерное оружие, а власти США своей целью считают добиться того, чтобы "на Ближнем Востоке не было оружия массового поражения и систем для его доставки".

Ранее Саудовская Аравия уверяет, что не допустит никакой войны в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования Саудовской Аравией американских бомб против мирных жителей Йемена.

"Я поговорю с саудитами по многим вопросам. Но, безусловно, мне бы не хотелось иметь людей, которые не умеют обращаться с оружием и использовать его против автобусов с детьми", – заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в Йемене за день погибли 26 детей и четверо женщин.

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