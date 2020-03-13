Счет пойдет на миллионы: СМИ сообщили, сколько людей может умереть в США от коронавируса

Заразиться вирусом в США в период от нескольких месяцев до более года рискуют от 160 млн до 214 млн человек

До 1,7 миллиона человек могут умереть в США в результате пандемии, которая вызвана коронавирусом. Об этом заявили американские эксперты, основываясь на информацию федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, – пишет The New York Times

Руководство ЦКПЗ и эксперты-вирусологи изучили, какими последствиями может обернуться для Соединенных Штатов эпидемия нового коронавируса. Они определили несколько возможных вариантов развития событий. С их выводами ознакомились порядка 50 групп ученых, которые составили модели распространения вируса среди американского населения.

Согласно их прогнозам, заразиться вирусом в США в период от нескольких месяцев до более года рискуют от 160 млн до 214 млн человек. Умереть в результате заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, могут от 200 тыс. до 1,7 млн жителей Соединенных Штатов. По данным на март текущего года население США превышает 329 млн человек.

Реклама

Госпитализация может потребоваться от 2,4 млн до 21 млн человек, к чему, по оценкам газеты, не будет готова национальная система здравоохранения. США, по информации СМИ, располагают 925 тыс. оборудованных больничных коек, из которых лишь около 10% предназначены для пациентов в критическом состоянии.

В тренде Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии

Газета заявила, что темпы распространения вируса на территории США могут снизиться за счет экстренных мер, которые принимаются на национальном и местном уровнях. При этом газета уточняет, что прогнозы экспертов датированы 28 февраля. Но соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини подчеркнул на ее запрос, что в настоящий момент ситуация "обстоит примерно так же".

Сейчас число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории. Также сотни людей в США потеряли работу из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама