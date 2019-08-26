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"Сделка века": Трамп рассказал о плане США по Израилю и Палестине

26 августа, 11:47

Американский план по разблокированию палестино-израильского конфликта скоро будет обнародован, считает Трамп

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп убежден в том, что и Израиль, и Палестина согласятся со "сделкой века" - планом по урегулированию палестино-израильского конфликта, который намерен предложить Вашингтон. Об этом Трамп заявил на полях проходящего во французском городе Биарриц саммите Группы семи (G7).

По мнению Трампа, "и палестинцы, и израильтяне хотят заключить соглашение".

"И те, и другие после десятилетий противостояния уже устали от сражений", - добавил президент США.

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Говоря о возможном согласии палестинцев со "сделкой века", Трамп заметил, что "палестинцы захотят, чтобы США вернули свое финансирование и пойдут на соглашение с [Израилем]". 

Трамп также указал, что американский план по разблокированию палестино-израильского конфликта может быть полностью обнародован до парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 17 сентября.

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Как сообщалось, в конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов.

25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Тогда же стало известно, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.

В 2019 году день траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. В результате произошли массовые беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме:

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Источник: ТАСС

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