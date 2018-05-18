Сенат США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ

Сегодня, 00:21

Джина Хаспел стала первой женщиной-директором ЦРУ.

фото AFP
фото AFP

Сенат США проголосовал за кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ.

"Голосование в четверг было 54-45 в пользу Хаспел. Республиканец Джон Маккейн отсутствовал", – говорится в сообщении.

Джина Хаспел стала первой женщиной-директором ЦРУ.

Как отмечает АР, номинация Хаспел была спорной из-за ее роли в прежней программе пыток ЦРУ.

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Ее выдвижение возобновило обсуждение строгой программы пыток, проведенных ЦРУ в отношении подозреваемых в терроризме после 11 сентября. Хаспел поклялась не перезапускать такую программу, но отказалась раскрывать детали о своем участии в ней.

61-летняя Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом – в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии. 

Джина Хаспел возглавит ЦРУ после Майка Помпео, который 26 апреля стал госсекретарем США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона, назначив на его место главу ЦРУ Майка Помпео.

В ЦРУ Майка Помпео впервые в американской истории сменила женщина – замглавы Центрального разведуправления Джини Хаспел.
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Источник:

Associated Press

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