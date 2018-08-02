Сенат США одобрил оборонный бюджет на сумму более 700 млрд долларов

Сегодня, 01:42

Проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России

Пентагон. Фото: Pixabay
Пентагон. Фото: Pixabay

Сенат США в среду проголосовал за оборонный бюджет на 2019 финансовый год размером в $717 млрд, сообщает газета "Вашингтон экзаминер".

Теперь бюджет должен быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, после чего он обретет законную силу.

"Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, который мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил", – заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл.

По данным "Вашингтон экзаминер", проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России. В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.

Газета пишет, что меры в отношении России предусматривают постановку на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от России.

Кроме этого, проект закона запрещает администрации США и ее подрядчикам вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые авторы документа считают угрозой национальной безопасности США.

Ранее Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд. Документ предусматривает, в том числе, выделение помощи Украине.

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Как сообщалось, 25 мая Палата представителей американского Конгресса утвердила подобный законопроект, в котором поддержала выделение $250 млн для предоставления помощи в сфере безопасности Украине. 

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предлагает  увеличить в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.
бюджет, США, Пентагон, оборона, Сенат США
Источник:

Интерфакс-Украина

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