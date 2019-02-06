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Сенат США одобрил санкции против Сирии, РФ и Ирана

Сегодня, 02:44

Законопроект поддержали более 77 из 100 сенаторов

Фото: AFP
Сенат США одобрил санкции против Сирии, РФ и Ирана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg США Законопроект поддержали более 77 из 100 сенаторов

Сенат США во вторник, 5 февраля, одобрил санкции против Сирии, а также России и Ирана за помощь сирийскому правительству.

Законопроект под названием Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке поддержали более 77 из 100 сенаторов. Он был внесен лидером республиканцев Митчем Макконнеллом. 

Отмечается, что документ обсуждали более месяца. Он предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения Конгресса.

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Кроме того, законопроект предполагает санкции против России и Ирана за военную и иную помощь правительству республики. Среди предусмотренных мер − блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

Чтобы вступить в силу инициатива должна быть одобрена Палатой представителей Когресса, после чего документ поступит на подпись президенту США.

Напомним, в январе США начали выводить военную технику из Сирии

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивируя это победой над террористами "Исламского государства". Свое решение по Сирии Трамп аргументировал тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "умный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

Кроме того, мы уже писали, что российский президент Владимир Путин согласился с таким решением Трампа.

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Тег Россия, Иран, Сирия, санкции, Сенат США

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