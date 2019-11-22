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Сенат запросил у Госдепа документы о контактах Байдена с Украиной

22 ноября, 20:20

Информация касается, в том числе украинской энергетической компании Burisma

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм запросил у вашингтонской администрации документы о контактах предыдущего американского вице-президента Джозефа Байдена с властями Украины. Об этом сообщила телекомпания CNN. Она ссылается на письмо, которое Грэм направил госсекретарю США Майклу Помпео.

В этом документе, датированном 21 ноября, уточняется, что затребованная информация касается, в том числе украинской энергетической компании Burisma. В состав ее руководства входил сын Джозефа Байдена Хантер.

Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина. – Ред.) настаивает на получении, в частности, "всех документов, включая стенограммы и краткие содержания телефонных разговоров", относящихся к беседам Джозефа Байдена с прежним президентом Украины Петром Порошенко, которые состоялись 11, 18 и 19 февраля, а также 22 марта 2016 года. Речь идет прежде всего о документах, в которых Байден упоминал расследование деятельности Burisma Генеральной прокуратурой Украины, отмечает глава юридического комитета верхней палаты Конгресса. Кроме того, он требует предоставления "всех документов", касающихся содержания встречи от 2 марта 2016 года между деловым партнером Хантера Байдена Девоном Арчером и занимавшим тогда пост руководителя внешнеполитического ведомства США Джоном Керри.

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Параллельно 10 демократов комитета по иностранным делам Сената направили Помпео послание, в котором призвали его самоустраниться от взаимодействия вверенного ему ведомства с Конгрессом по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Между тем Помпео заявил, что не намерен брать в этом деле самоотвод.

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Как известно, поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США документ Украина Госдепартамент США Burisma Джо Байден

Источник: ТАСС

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