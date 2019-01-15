"Шатдаун" правительства США: демократы и республиканцы решили договариваться без Трампа

"Шатдаун" в США продолжается уже 24-й день

Представители двух основных партий в Конгрессе США сформировали группу для переговоров по выходу страны из затянувшегося "шатдауна" в то время, как президент Трамп не может договориться с лидерами демократов о компромиссе.

Об этом сообщило в понедельник американское влиятельное издание The Washington Post.

"Двухпартийная группа обычных сенаторов планирует провести обсуждения относительно того, как прекратить многонедельный правительственный "шатдаун", поскольку переговоры между лидерами Конгресса и Белым домом замерли", – информирует издание.

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Среди инициаторов такой группы называется, в частности, и сенатор-демократ Джо Манчин. При этом отмечается, что первые встречи должны состояться на этой неделе.

В то же время, как пишет газета, сам факт создания группы является признаком того, что сенаторы с обеих сторон стремятся прекратить остановку правительства, даже в условиях провала переговоров между демократами и президентом Тармпом.