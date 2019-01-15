"Шатдаун" правительства США: демократы и республиканцы решили договариваться без Трампа
"Шатдаун" в США продолжается уже 24-й день
Представители двух основных партий в Конгрессе США сформировали группу для переговоров по выходу страны из затянувшегося "шатдауна" в то время, как президент Трамп не может договориться с лидерами демократов о компромиссе.
Об этом сообщило в понедельник американское влиятельное издание The Washington Post.
"Двухпартийная группа обычных сенаторов планирует провести обсуждения относительно того, как прекратить многонедельный правительственный "шатдаун", поскольку переговоры между лидерами Конгресса и Белым домом замерли", – информирует издание.
Среди инициаторов такой группы называется, в частности, и сенатор-демократ Джо Манчин. При этом отмечается, что первые встречи должны состояться на этой неделе.
В то же время, как пишет газета, сам факт создания группы является признаком того, что сенаторы с обеих сторон стремятся прекратить остановку правительства, даже в условиях провала переговоров между демократами и президентом Тармпом.
Напомним, что, согласно результатам недавнего опроса, американцы возлагают главную ответственность за шатдаун в Америке именно на Трампа и Республиканскую партию.
В то же время, сам президент утверждает, что понятия не имеет, когда американское правительство возобновит свою работу.
Как мы уже писали, этот шатдаун стал рекордным в истории Соединенных Штатов.