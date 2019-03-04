Шикарное ранчо "поп-короля" выставили на продажу за "копейки"
Сейчас за шикарное поместье Neverland просят втрое меньшую сумму, чем четыре года назад
Американская риелторская контора Compass выставила на продажу ранчо Neverland, которое принадлежало покойному "поп-королю" Майклу Джексону.
Как пишет The Wall Street Journal, за расположенное в 64,4 км от Санта-Барбары в штате Калифорния имение запросили 31 млн. долларов.
К шикарному дому прилагается также три гостевых домика, кинотеатр, теннисный корт, бассейн и несколько подсобных помещений. В целом оно занимает участок земли площадью более 1 тыс. га.
За последние четыре года это уже третья попытка продать бывшую обитель легендарного артиста. На этот раз цену скинули более чем на треть – в 2015 году за ранчо просили 100 млн, а в 2017-ом – уже 67 млн.
Самому Джексону оно обошлось в 1987 году в 19,5 млн долларов.
Напомним, семья певца предъявила иск на 100 млн долларов американскому телеканалу HBO в связи с его решением показать в марте документальный фильм "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland), рассказывающий о новых обвинениях Джексона в педофилии.
Также сообщалось, что месяц назад в Нью-Йорке выставили на продажу дом, который в 40-х годах прошлого века построил отец нынешнего президента США Фред Трамп.
Кроме того, после победы Дональда Трампа на президентский выборах в 2016 году дом его детства был продан по смешной, в сравнении с нынешней, цене – 1,25 млн долларов.
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