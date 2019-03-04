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Шикарное ранчо "поп-короля" выставили на продажу за "копейки"

Сегодня, 05:01

Сейчас за шикарное поместье Neverland просят втрое меньшую сумму, чем четыре года назад

Майкл Джексон
Майкл Джексон. Фото: AFP
Шикарное ранчо "поп-короля" выставили на продажу за "копейки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c08/1c3/5c7c081c395f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c08/1c3/5c7c081c395f4.jpg США Сейчас за шикарное поместье Neverland просят втрое меньшую сумму, чем четыре года назад

Американская риелторская контора Compass выставила на продажу ранчо Neverland, которое принадлежало покойному "поп-королю" Майклу Джексону.

Как пишет The Wall Street Journal, за расположенное в 64,4 км от Санта-Барбары в штате Калифорния имение запросили 31 млн. долларов.

К шикарному дому прилагается также три гостевых домика, кинотеатр, теннисный корт, бассейн и несколько подсобных помещений. В целом оно занимает участок земли площадью более 1 тыс. га.

За последние четыре года это уже третья попытка продать бывшую обитель легендарного артиста. На этот раз цену скинули более чем на треть – в 2015 году за ранчо просили 100 млн, а в 2017-ом – уже 67 млн.

Самому Джексону оно обошлось в 1987 году в 19,5 млн долларов.

Напомним, семья певца предъявила иск на 100 млн долларов американскому телеканалу HBO в связи с его решением показать в марте документальный фильм "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland), рассказывающий о новых обвинениях Джексона в педофилии.

Также сообщалось, что месяц назад в Нью-Йорке выставили на продажу дом, который в 40-х годах прошлого века построил отец нынешнего президента США Фред Трамп.

Кроме того, после победы Дональда Трампа на президентский выборах в 2016 году дом его детства был продан по смешной, в сравнении с нынешней, цене – 1,25 млн долларов.

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Тег недвижимость, аукцион, артист, Майкл Джексон, ранчо

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