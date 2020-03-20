Школьник из США создал крупнейшую в мире базу данных о коронавирусе

Сайт 17-летнего Ави Шифмана посетили уже больше 40 миллионов раз

Американский подросток создал одну из крупнейших баз данных о пандемии коронавируса COVID-19 – с указанием общего числа инфицированных по странам, погибших и выздоровевших (а также процентное соотношение последних к совокупному числу).

Как сообщает Democracy Now, 17-летний школьник из Сиэтла, штат Вашингтон, Ави Шифман самостоятельно научился программированию и в конце декабря 2019 года запустил сайт nCoV2019.live.

Информация на его ресурсе поступает от Всемирной организации здравоохранения, Центров по борьбе с болезнями различных стран и других источников точных и обновленных данных о пандемии.

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Он рассказал, что на запуск этого проекта его сподвигло отсутствие точных и подтвержденных данных о распространении эпидемии. На тот момент это была еще локальная проблема – коронавирусом были инфицированы лишь около тысячи человек в китайской провинции Ухань.

На данный момент его сайт посетили более 40 миллионов раз. Помимо данных о распространении пандемии, на его сайте есть интерактивная карта и информация о заболевании.

Стоит отметить, что аналогичный проект запустил и Центр медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса в США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп открыто возложил ответственность за широкое распространение инфекции на китайские власти.

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