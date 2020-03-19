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Трамп назвал главного виновника пандемии коронавируса

19 марта, 19:53

Станислав Кожемякин

Президент США возлагает ответственность за всемирное распространение инфекции на китайские власти

Американские власти снова возложили на Китай ответственность за пандемию коронавирусной инфекции COVID-19

Вслед за госсекретарем Майком Помпео на брифинге в Белом доме 19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что широкому распространению инфекции способствовало утаивание китайскими властями информации о случившемся.

"Это можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад. К сожалению, они не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", – сказал Трамп.

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Президент уверяет, что власти его страны были готовы к распространению эпидемии и раньше остальных стран запретили въезд всех иностранцев, побывавших в Китае. По словам Трампа, если бы США позволили "въезд десятков тысяч человек из Китая в день", то ситуация в его стране была бы куда хуже.

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Он также подчеркнул, что при достаточно оперативном предоставление информации властями КНР – "на несколько месяцев раньше" – вирус можно было бы "сдержать в границах одной провинции" Китая.

По последней информации американского Центра Хопкинса, коронавирусом в США заразились более 9,4 тыс. человек, из которых не менее 150 скончались. Как уже сообщалось, случаи инфицирования зафиксировали во всех штатах США.

Напомним, что по прогнозу Трампа в Соединенных Штатах, где как раз начали тестирование вакцины, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может закончиться в июле-августе, но может продолжаться и дольше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США эпидемия коронавирус Дональд Трамп пандемия

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