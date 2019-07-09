Сильный ливень обрушился на США: машины по крыши в воде, метро затоплено

Местные власти рекомендовали водителям отказаться от поездок

Фото Dave Dildine.

Проливной дождь в США вызвал наводнения в Вашингтоне и в прилегающих районах в штатах Мэриленд и Вирджиния.

Об этом сообщает NBC News.

Известно, что вода затопила подвалы Белого дома. В соцсетях появились фотографии. Кроме того закрыли здание Национального архива США.

Дожди затопили десятки дорог. В Вашингтоне водители застряли посреди города в машинах и вынуждены были залезать на крыши автомобилей, чтобы спастись от паводка.

Местные власти рекомендовали водителям отказаться от поездок.

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона, затопило станцию метро "Virginia Square": там вода стекала прямо с потолка.

Дожди повлияли также на работу другого транспорта. В аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне самолеты задерживались более чем на час. А в Вирджинии из-за наводнения отменяли поезда.

Зато на Аляске был побит температурный рекорд. Температура воздуха достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.

По ее данным, температура воздуха в Анкоридже в четверг превысила 32,2 градуса по Цельсию. Как уточнил метеоролог Боб Клей, прежний рекорд составлял 29,4 градуса и был зафиксирован 14 июня 1969 года.

В городе Кенай (штат Аляска), расположенном на одноименном полуострове на побережье залива Кука, и в населенном пункте Кинг-Салмон данный показатель в четверг составил 31,67 градуса, что также стало рекордом. Метеорологи обусловили необычную для Аляски жару влиянием области высокого давления, установившейся над юго-центральной частью штата.

Кроме того, на западе Европы продолжает держаться аномальная жара, значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды. В результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Почему в такую жару нельзя оставлять в машине детей и животных – смотрите в материале "Сегодня".

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