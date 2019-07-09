Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Сильный ливень обрушился на США: машины по крыши в воде, метро затоплено

9 июля, 10:23

Местные власти рекомендовали водителям отказаться от поездок

Фото Dave Dildine
Фото Dave Dildine.

Проливной дождь в США вызвал наводнения в Вашингтоне и в прилегающих районах в штатах Мэриленд и Вирджиния.
Об этом сообщает NBC News.

Известно, что вода затопила подвалы Белого дома. В соцсетях появились фотографии. Кроме того закрыли здание Национального архива США.

Дожди затопили десятки дорог. В Вашингтоне водители застряли посреди города в машинах и вынуждены были залезать на крыши автомобилей, чтобы спастись от паводка.

Местные власти рекомендовали водителям отказаться от поездок.

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона, затопило станцию метро "Virginia Square": там вода стекала прямо с потолка.

Дожди повлияли также на работу другого транспорта. В аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне самолеты задерживались более чем на час. А в Вирджинии из-за наводнения отменяли поезда.

Зато на Аляске был побит температурный рекорд. Температура воздуха достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад. 

По ее данным, температура воздуха в Анкоридже в четверг превысила 32,2 градуса по Цельсию. Как уточнил метеоролог Боб Клей, прежний рекорд составлял 29,4 градуса и был зафиксирован 14 июня 1969 года.

В городе Кенай (штат Аляска), расположенном на одноименном полуострове на побережье залива Кука, и в населенном пункте Кинг-Салмон данный показатель в четверг составил 31,67 градуса, что также стало рекордом. Метеорологи обусловили необычную для Аляски жару влиянием области высокого давления, установившейся над юго-центральной частью штата.

Кроме того, на западе Европы продолжает держаться аномальная жара, значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды. В результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Почему в такую жару нельзя оставлять в машине детей и животных – смотрите в материале "Сегодня".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, метро, дождь, непогода, ливень, затопило, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость " Сильный ливень обрушился на США: машины по крыши в воде, метро затоплено". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Подует почти осенью": синоптик рассказала о надвигающемся похолодании

Вчера, 16:26

По Украине продолжат кочевать дожди, но местами погода будет солнечной и приятной

В Украину пришло небольшое похолодание: синоптики рассказали, где ждать дождей

Сегодня, 09:15

Сегодня украинцам придется утепляться, а в некоторых областях – снова доставать зонты

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)

7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь

У Зеленского назвали неприемлемым предложение России

"Молчание ягнят": легендарная история Ганнибала Лектора

Перед ним вставали на колени даже зеки

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Нового руководителя Донецкой ОГА назначил Зеленский

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь