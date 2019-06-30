От аномальной жары в Европе погибли восемь человек

Смертельные случаи зафиксировали в Италии, Испании и Франции

Жара в Италии. Фото: AFP

В результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек. В частности, по состоянию на 29 июня, четыре смертельных случая от жары зафиксировали во Франции, по два – в Испании и Италии.

Про первый смертельный случай сообщили произошел еще 27 июня во Франции. Погиб мужчина, который работал на улице при температуре 35 градусов по Цельсию.

Врачи пытаются спасти жизнь еще нескольким людям, которые из-за жары оказались в больницах.

Во многих регионах Франции и Италии также бушуют масштабные лесные пожары, от огня телесные повреждения получили три человека.

Кстати, раньше мы сообщали о трех погибших во Франции в результате жары.

Напомним, что значительнее всего аномальная погода затронула Испанию и Францию, где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды. На юге Франции ожидали до 44-45 градусов по Цельсию. Из-за высокой температуры в пятницу, 28 июня, закрыли четыре тысячи школ.

Кроме того, мы писали, что температура воздуха в Киеве в июне побила несколько температурных рекордов . Так, в ночь с пятницы на субботу, 15 июня, температура воздуха в Киеве не опустилась ниже 22,2 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 превышен аж на 2,3 градуса.

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