Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

От аномальной жары в Европе погибли восемь человек

30 июня, 09:28

Смертельные случаи зафиксировали в Италии, Испании и Франции

Жара в Италии
Жара в Италии. Фото: AFP

В результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек. В частности, по состоянию на 29 июня, четыре смертельных случая от жары зафиксировали во Франции, по два – в Испании и Италии.

Про первый смертельный случай сообщили произошел еще 27 июня во Франции. Погиб мужчина, который работал на улице при температуре 35 градусов по Цельсию.

Врачи пытаются спасти жизнь еще нескольким людям, которые из-за жары оказались в больницах.

Во многих регионах Франции и Италии также бушуют масштабные лесные пожары, от огня телесные повреждения получили три человека.

Кстати, раньше мы сообщали о трех погибших во Франции в результате жары.

Напомним, что значительнее всего аномальная погода затронула Испанию и Францию, где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды. На юге Франции ожидали до 44-45 градусов по Цельсию. Из-за высокой температуры в пятницу, 28 июня, закрыли четыре тысячи школ.


Кроме того, мы писали, что температура воздуха в Киеве в июне побила несколько температурных рекордов . Так, в ночь с пятницы на субботу, 15 июня, температура воздуха в Киеве не опустилась ниже 22,2 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 превышен аж на 2,3 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег жара, температура воздуха, смерти, аномальная жара

Вы сейчас просматриваете новость " От аномальной жары в Европе погибли восемь человек". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

AFP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испанцы во время жары охлаждаются вином

Сегодня, 09:16

В Испании – это одна из самых популярных и необычных сиест

Украинцы скупают вентиляторы: как выбрать прибор

Сегодня, 08:12

Эксперт рассказал, сколько стоит самая популярная модель

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

Из-за аномальной жары на юге Франции вспыхнули лесные пожары

Вчера, 01:01

430 пожарных Гарда мобилизованы для борьбы с этими возгораниями

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

7 привычек, благодаря которым женщина поднимается в глазах мужчин

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Казахстанская жена Цекало похвасталась дорогим украшением: фото

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Зеленский одним словом описал скандал с Радой

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

Вчера, 07:19

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Вчера, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

28 июня, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Реакция соцсетей на громкое заявление главы ВСУ
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь