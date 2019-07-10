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Сильный, но нечестный: каким видят Трампа американцы

10 июля, 13:12

Два из трех жителей США не доверяют своему президенту

Фото: REUTERS/Brian Snyder
Фото: REUTERS/Brian Snyder.

Большинство жителей Соединенных Штатов считают своего президента Дональда Трампа решительным лидером, и чуть меньше придерживаются противоположного мнения.

Согласно опубликованным результатам социологического исследования Gallup, сильным лидером Трампа назвали 51% американцев, но 49% считают иначе.

При этом 55% респондентов считают, что президент не выполняет данные им обещания, 54% – что он не может обеспечить необходимые в США перемены. Обратного мнения придерживаются 44% и 45% соответственно.

Кроме того, 66% участников опроса не считают Трампа честным и не думают, что его словам можно доверять. Верить Трампу к середине 2019 года готовы лишь 34% респондентов.

Gallup отмечает, что экс-президента США Барака Обаму сильным и решительным лидером называли 52% опрошенных, а Джорджа Буша-младшего – 75%. Честным лидером американцы также считали Буша-младшего (65%) и Обаму (61%), а Биллу Клинтону доверяли 46% граждан США.

Напомним, согласно последнему опросу телеканала ABC News и газеты The Washington Post, поддержка президента Дональда Трампа гражданами США достигла рекордного уровня - 44%.

Мы также писали о дипломатическом скандале между Вашингтоном и Лондоном - в СМИ утекли письма британского посла Кима Даррока, который называл администрацию США недееспособной, непредсказуемой, расколотой, дипломатично неуклюжей и неумелой.


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Тег США, опрос, рейтинг, Трамп, Дональд Трамп

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Источник:

Интерфакс

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