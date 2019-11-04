"Сливший" Трампа разведчик ответит на вопросы Конгресса

Информатор готов дать ответы на все интересующие республиканцев вопросы, но есть несколько условий

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Erin Scott

Сотрудник американской разведки, после жалобы которого Палата представителей США начала процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, готов ответить на вопросы членов Республиканской партии.

Об этом сообщил его адвокат Марк Заид, уточнив, что его подзащитный не станет выступать в нижней палате Конгресса, но готов отвечать на вопросы в письменном виде.

На своей странице в Twitter Заид отметил, что команда адвокатов информатора уже передала республиканцу в комитете по разведке Девину Нуньесу соответствующее предложение.

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Адвокат подчеркнул, что "быть информатором – это не партийная работа, и импичмент не является целью".

При этом информатор обязуется своевременно давать ответы под присягой и при условии наказания за лжесвидетельство. Но в то же время он не станет отвечать на вопросы, которые могут привести к его идентификации либо будут угрожать его безопасности.

"Несмотря на многолетнюю политику комитета по разведке, направленную на защиту обличителей, особенно их анонимности, республиканцы пытаются разоблачить личность нашего клиента, что может представлять угрозу его / ее безопасности и безопасности его / ее семьи", – добавил Заид в Twitter.

Напомним, что несколько дней назад нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий президента Дональда Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой Демократической партией процедуры импичмента.

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