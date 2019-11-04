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"Сливший" Трампа разведчик ответит на вопросы Конгресса

4 ноября, 11:53

Информатор готов дать ответы на все интересующие республиканцев вопросы, но есть несколько условий

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Erin Scott

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Erin Scott

Сотрудник американской разведки, после жалобы которого Палата представителей США начала процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, готов ответить на вопросы членов Республиканской партии.

Об этом сообщил его адвокат Марк Заид, уточнив, что его подзащитный не станет выступать в нижней палате Конгресса, но готов отвечать на вопросы в письменном виде.

На своей странице в Twitter Заид отметил, что команда адвокатов информатора уже передала республиканцу в комитете по разведке Девину Нуньесу соответствующее предложение.

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Адвокат подчеркнул, что "быть информатором – это не партийная работа, и импичмент не является целью".

При этом информатор обязуется своевременно давать ответы под присягой и при условии наказания за лжесвидетельство. Но в то же время он не станет отвечать на вопросы, которые могут привести к его идентификации либо будут угрожать его безопасности.

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"Несмотря на многолетнюю политику комитета по разведке, направленную на защиту обличителей, особенно их анонимности, республиканцы пытаются разоблачить личность нашего клиента, что может представлять угрозу его / ее безопасности и безопасности его / ее семьи", – добавил Заид в Twitter.

Напомним, что несколько дней назад нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий президента Дональда Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой Демократической партией процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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Источник: Сегодня

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