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В восточной части США впервые за 37 лет выпал снег

Сегодня, 14:43

Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В восточной части США впервые за 37 лет выпал снег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/49a/310/5ca49a310c595.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/49a/310/5ca49a310c595.jpg США Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов

На востоке США в городе Шарлотта неожиданно выпал снег. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил метеоролог Майк Сайдел. 

"Впервые за 37 лет и только в седьмой раз с 1880 года. В Шарлотте выпал ощутимый уровень снега. Официально пока 10 см, но в соседних районах было больше", – написал метеоролог.

Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов.

Сейчас ситуация стабилизировалась, снег тает, а температура воздуха, по прогнозам синоптиков, достигнет +15 градусов.

Как мы писали ранее, канадский мегаполис Торонто накрыло 10-сантиметровым слоем снега. Температура в городе упала до двух градусов тепла днем и до минус семи – ночью. При этом похолодание сопровождается сильными порывами ветра.

Напомним, для жителей нескольких регионов Украины утро 27 марта началось с зимнего "привета" – заснеженными улицами могли "похвастаться" в Киеве, Житомире и Черкассах. В свою очередь жители Харькова и Днепра радовались солнечной погоде, а вот во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял. При этом в Карпатах намело сугробы высотой до 160 сантиметров.
 

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Тег США, снег, снегопад, непогода

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