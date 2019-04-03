В восточной части США впервые за 37 лет выпал снег
Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов
На востоке США в городе Шарлотта неожиданно выпал снег. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил метеоролог Майк Сайдел.
"Впервые за 37 лет и только в седьмой раз с 1880 года. В Шарлотте выпал ощутимый уровень снега. Официально пока 10 см, но в соседних районах было больше", – написал метеоролог.
Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов.
Сейчас ситуация стабилизировалась, снег тает, а температура воздуха, по прогнозам синоптиков, достигнет +15 градусов.
For the first time in 37 years and only the 7th time since 1880, #Charlotte has picked up measurable #snow! Officially 0.1" so far but areas nearby have had more. Video via @aelliottharperpic.twitter.com/ccX46ZqYxg— Mike Seidel (@mikeseidel) 2 апреля 2019 г.
Как мы писали ранее, канадский мегаполис Торонто накрыло 10-сантиметровым слоем снега. Температура в городе упала до двух градусов тепла днем и до минус семи – ночью. При этом похолодание сопровождается сильными порывами ветра.
Напомним, для жителей нескольких регионов Украины утро 27 марта началось с зимнего "привета" – заснеженными улицами могли "похвастаться" в Киеве, Житомире и Черкассах. В свою очередь жители Харькова и Днепра радовались солнечной погоде, а вот во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял. При этом в Карпатах намело сугробы высотой до 160 сантиметров.
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