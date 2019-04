В восточной части США впервые за 37 лет выпал снег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/49a/310/5ca49a310c595.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/49a/310/5ca49a310c595.jpg 2019-04-03T14:43:00+03:00 США Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов

На востоке США в городе Шарлотта неожиданно выпал снег. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил метеоролог Майк Сайдел.

"Впервые за 37 лет и только в седьмой раз с 1880 года. В Шарлотте выпал ощутимый уровень снега. Официально пока 10 см, но в соседних районах было больше", – написал метеоролог.

Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов.

Сейчас ситуация стабилизировалась, снег тает, а температура воздуха, по прогнозам синоптиков, достигнет +15 градусов.

