Снежный "привет" для Украины: присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах – сугробы

Высота снежного покрова в Карпатах достигла 160 см

Снежное утро в Киеве. Фото: Facebook

Снежный "привет" для Украины: присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах – сугробы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b43/209/5c9b432091db1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b43/209/5c9b432091db1.jpg 2019-03-27T11:42:00+02:00 Украина Высота снежного покрова в Карпатах достигла 160 см













Для жителей нескольких регионов Украины утро 27 марта началось с зимнего "привета" – заснеженными улицами могли "похвастаться" в Киеве, Житомире и Черкассах.

В свою очередь, жители Харькова и Днепра радовались солнечной погода, а вот во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял. При этом в Карпатах намело сугробы высотой до 160 сантиметров.

Жители Черкасс, которым зима передала "привет", сняли на видео улицы своего города и поделились роликом в социальных сетях.

При этом в Одессе и области также выпал небольшой снег, но к утру он уже растаял. В то же время, синоптики предупредили одесситов, что заморозки сохранятся до 31 марта.

А на 28-29 марта в Одесской области синоптики ожидают похолодания до 3 градусов мороза ночью и 8 тепла днем, 28 марта может пройти небольшой дождь.



Снег в Одесской области. Видео: Думская

На 27 марта синоптики прогнозируют киевлянам мокрый снег и облачную погоду, а также сильный порывистый ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ожидается в пределах двух-пяти градусов тепла.

Напомним, накануне погода удивила жителей Чернигова и Киева снегопадом – в город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад.

Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла. Кратковременный дождь с градом прошел и в Киеве.

Ранее мы писали, что в начале марта разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.

Между тем, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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