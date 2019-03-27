Снежный "привет" для Украины: присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах – сугробы
Высота снежного покрова в Карпатах достигла 160 см
Для жителей нескольких регионов Украины утро 27 марта началось с зимнего "привета" – заснеженными улицами могли "похвастаться" в Киеве, Житомире и Черкассах.
В свою очередь, жители Харькова и Днепра радовались солнечной погода, а вот во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял. При этом в Карпатах намело сугробы высотой до 160 сантиметров.
Жители Черкасс, которым зима передала "привет", сняли на видео улицы своего города и поделились роликом в социальных сетях.
При этом в Одессе и области также выпал небольшой снег, но к утру он уже растаял. В то же время, синоптики предупредили одесситов, что заморозки сохранятся до 31 марта.
А на 28-29 марта в Одесской области синоптики ожидают похолодания до 3 градусов мороза ночью и 8 тепла днем, 28 марта может пройти небольшой дождь.
Снег в Одесской области. Видео: Думская
На 27 марта синоптики прогнозируют киевлянам мокрый снег и облачную погоду, а также сильный порывистый ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ожидается в пределах двух-пяти градусов тепла.
Напомним, накануне погода удивила жителей Чернигова и Киева снегопадом – в город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад.
Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла. Кратковременный дождь с градом прошел и в Киеве.
Ранее мы писали, что в начале марта разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.
Между тем, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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