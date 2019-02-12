Снегопады привели к отмене и отсрочкам почти 5 тысяч авиарейсов в США

Ненастье нарушило воздушное сообщение с аэропортами городов Ньюарк, Бостон, Чикаго, Детройт

Фото: Pixabay

Снегопады привели к отмене и отсрочкам почти 5 тысяч авиарейсов в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/326/660/5c6326660e7e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/326/660/5c6326660e7e7.jpg 2019-02-12T22:09:00+02:00 США Ненастье нарушило воздушное сообщение с аэропортами городов Ньюарк, Бостон, Чикаго, Детройт

Неблагоприятные погодные условия, снегопады и сильный ветер привели во вторник к отмене и отсрочкам более 4,8 тыс. авиарейсов в США. Об этом сообщается на сайте FlightAware, который отслеживает передвижения воздушных судов.

Ненастье нарушило воздушное сообщение с аэропортами городов Ньюарк (штат Нью-Джерси), Бостон (Массачусетс), Чикаго (Иллинойс), Детройт (Мичиган). Наиболее серьезная обстановка сложила в нью-йоркском международном аэропорту Ла-Гуардиа. В нем во вторник отменены 497 рейсов, отложены еще 89.

В международном аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке обстановка немного спокойнее. Там отменены 244 и отложены 120 авиарейсов, главным образом на внутренних маршрутах в США. Согласно данным справочной службы аэропорта, рейс "Аэрофлота" SU100 из Шереметьево прибыл в Нью-Йорк по расписанию — в 12:15 по местному времени (20:15 мск).

Согласно метеопрогнозам, в районе Нью-Йорка в течение ближайших часов выпадет более 5 см снега. Городские власти, по данным телекомпании Си-би-эс, уже вывели на улицы около 1600 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, на Гавайи обрушился арктический шторм. Один из островов едва ли не впервые в истории южного штата занесло слоем снега в несколько сантиметров.

Ранее в Вашингтоне снегопад оставил без света и тепла более 50 тысяч человек. Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи.

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