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В Вашингтоне снегопад обесточил более 50 тыс. человек

Сегодня, 03:08

Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи

Фото: Getty Images
В Вашингтоне снегопад обесточил более 50 тыс. человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f78/8d8/5c5f788d8f307.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f78/8d8/5c5f788d8f307.jpg США Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи

Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света и тепла более 50 тыс. потребителей в американском штате Вашингтон. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные энергетической компании Puget Sound Energy.

Сама компания предупредила в "Твиттере" о сложной обстановке на автодорогах штата. Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи. В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20,3 см.

Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, снегопады и вьюга привели в субботу к отмене 199 и отсрочке 123 авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего города штата — Сиэтла.

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Губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел еще в пятницу режим чрезвычайной ситуации в штате. "Прогнозируется буря, которой мы не видывали многие годы", — предупредил губернатор, призвав население воздержаться от поездок на личном транспорте и заранее предпринимать повышенные меры предосторожности, если приходится сесть за руль. Инсли также рекомендовал избегать чрезмерных физических нагрузок при уборке снега и во избежание обморожения свести к минимуму нахождение вне отапливаемого помещения.

Напомним, что нынешняя зима выдалась в северо-восточных штатах  США аномально холодной – в некоторых городах столбики термометров показывали минус 40 градусов по Цельсию.

Как мы писали, досталось и Среднему Западу США, в которые арктический циклон принес до минус 45 градусов. В связи с этим 30 января в Чикаго были отменены более 1500 авиарейсов.

Также сообщалось, что жертвами сильнейших морозов стал как минимум 21 человек. Кроме того, сотни человек попали в больницы с простудой и обморожениях.

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Тег США, снег, Вашингтон, снегопад, электроснабжение, сиэтл

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Источник:

ТАСС

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