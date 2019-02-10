В Вашингтоне снегопад обесточил более 50 тыс. человек
Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи
Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света и тепла более 50 тыс. потребителей в американском штате Вашингтон. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные энергетической компании Puget Sound Energy.
Сама компания предупредила в "Твиттере" о сложной обстановке на автодорогах штата. Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи. В районе Сиэтла высота снежного покрова достигает 20,3 см.
Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, снегопады и вьюга привели в субботу к отмене 199 и отсрочке 123 авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего города штата — Сиэтла.
Губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел еще в пятницу режим чрезвычайной ситуации в штате. "Прогнозируется буря, которой мы не видывали многие годы", — предупредил губернатор, призвав население воздержаться от поездок на личном транспорте и заранее предпринимать повышенные меры предосторожности, если приходится сесть за руль. Инсли также рекомендовал избегать чрезмерных физических нагрузок при уборке снега и во избежание обморожения свести к минимуму нахождение вне отапливаемого помещения.
Напомним, что нынешняя зима выдалась в северо-восточных штатах США аномально холодной – в некоторых городах столбики термометров показывали минус 40 градусов по Цельсию.
Как мы писали, досталось и Среднему Западу США, в которые арктический циклон принес до минус 45 градусов. В связи с этим 30 января в Чикаго были отменены более 1500 авиарейсов.
Также сообщалось, что жертвами сильнейших морозов стал как минимум 21 человек. Кроме того, сотни человек попали в больницы с простудой и обморожениях.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Вашингтоне снегопад обесточил более 50 тыс. человек". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Между снегом и дождем: прогноз погоды в Украине на неделю
В понедельник, 11 февраля вернутся осадки, правда, не везде
Снегопад в Киеве: как город чистят от сугробов
Коммунальщики с ночи убирают на дорогах и остановках транспорта
Украину снова засыпает снегом: синоптики уточнили прогноз погоды
Несмотря на снег, автодорожники уверяют в обеспечении проезда на дорогах государственного значения
В Питере упавшая с крыши глыба убила 23-летнего студента: видео 18+
Друг парня, который шел рядом, выжил