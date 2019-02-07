Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Снегопады в США установили 30-летний рекорд

Сегодня, 17:31

Коммунальщики в штате Юта не успевают бороться с метелью - в некоторых городах выпало более полуметра снега

Снегопады в США установили 30-летний рекорд США Коммунальщики в штате Юта не успевают бороться с метелью - в некоторых городах выпало более полуметра снега

Метели снова накрыли запад США.

Больше всего досталось штату Юта, где за сутки навалило более полуметра снега. Коммунальщики не успевают расчищать дороги – засыпало подъезды к домам.

Спасательные службы обещают работать круглосуточно, чтобы люди могли добраться на работу или хотя бы до ближайших магазинов. Кроме того, в большинстве учебных заведений региона отменены занятия.

Несмотря на это, о погибших или пострадавших из-за обрушившейся стихии не сообщается.

Местные власти называют нынешний снегопад сильнейшим за 33 года.

Напомним, что нынешняя зима выдалась в северо-восточных штатах  США аномально холодной – в некоторых городах столбики термометров показывали минус 40 градусов по Цельсию.

Как мы писали, досталось и Среднему Западу США, в которые арктический циклон принес до минус 45 градусов. В связи с этим 30 января в Чикаго были отменены более 1500 авиарейсов.

Также сообщалось, что жертвами сильнейших морозов стал как минимум 21 человек. Кроме того, сотни человек попали в больницы с простудой и обморожениях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, зима, Мороз, снег, снегопад, непогода, снегопады

Вы сейчас просматриваете новость " Снегопады в США установили 30-летний рекорд". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в США

21 января, 00:09

Американский лидер из-за снегопадов пожелал, чтобы в США пришло немного глобального потепления

Украинцы в Чикаго рассказали, как переживают арктический холод

3 февраля, 21:44

В Чикаго температура на минувшей неделе упала ниже минус 20 градусов Цельсия

Сильные снегопады оставили без света и тепла тысячи домов в Швеции

3 февраля, 11:54

Более 6,5 тысяч потребителей оказались без электричества

В Италии из-за снегопада тысячи машин застряли в пробках

3 февраля, 13:41

Пробка на трассе между Италией и Австрией растянулась на 16 километров

На Францию обрушились снегопады: введен "оранжевый" уровень опасности

22 января, 13:40

Французские синоптики прогнозируют обильные снегопады с переходом в ледяные дожди

Снегопады в Европе: число жертв непогоды перевалило за 20

15 января, 12:09

Погодные условия на Балканах спровоцировали гибель еще большего числа людей

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной