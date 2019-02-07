Снегопады в США установили 30-летний рекорд
Коммунальщики в штате Юта не успевают бороться с метелью - в некоторых городах выпало более полуметра снега
Метели снова накрыли запад США.
Больше всего досталось штату Юта, где за сутки навалило более полуметра снега. Коммунальщики не успевают расчищать дороги – засыпало подъезды к домам.
Спасательные службы обещают работать круглосуточно, чтобы люди могли добраться на работу или хотя бы до ближайших магазинов. Кроме того, в большинстве учебных заведений региона отменены занятия.
Несмотря на это, о погибших или пострадавших из-за обрушившейся стихии не сообщается.
Местные власти называют нынешний снегопад сильнейшим за 33 года.
Напомним, что нынешняя зима выдалась в северо-восточных штатах США аномально холодной – в некоторых городах столбики термометров показывали минус 40 градусов по Цельсию.
Как мы писали, досталось и Среднему Западу США, в которые арктический циклон принес до минус 45 градусов. В связи с этим 30 января в Чикаго были отменены более 1500 авиарейсов.
Также сообщалось, что жертвами сильнейших морозов стал как минимум 21 человек. Кроме того, сотни человек попали в больницы с простудой и обморожениях.
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