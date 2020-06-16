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Снова сбой: в работе Facebook и Instagram появились проблемы

16 июня, 01:52

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США

Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram снова наблюдаются в ряде стран. Об этом информирует сайт сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США, Канаде, Великобритании, Турции, Нидерландах, Польше, Перу и России.

Например, в США, наибольшее количество жалоб – в штатах Нью-Йорк и Калифорния.

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Проблемы в работе Instagram возникают в основном с просмотром новостной ленты (около 66%), еще примерно 17% жалуются на сложности с входом в соцсеть, а около 16% не могут воспользоваться сайтом Instagram. Также 56% жалоб на работу Facebook связаны с полным отключением социальной сети, 25% пользователей испытывают проблемы с входом в Facebook, 15% жалуются на неполадки в просмотре новостной ленты.

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Напомним, что Facebook, Instagram принадлежат компании Facebook.

Добавим, что сбои в Facebook – довольно частое явление.

Ранее сообщалось о том, глава Facebook Марк Цукерберг выступил против того, чтобы руководство той или иной социальной сети выступало с оценками достоверности высказываний пользователей.

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Facebook соцсети проблема Instagram сбой

Источник: ТАСС

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