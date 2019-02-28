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Соглашений не будет, санкции остаются – Трамп подвел итоги встречи с Ким Чен Ыном

Сегодня, 10:28

Президент США заявил, что Северная Корея не будет вновь проводить ядерные и ракетные испытания

Фото: AFP
Соглашений не будет, санкции остаются – Трамп подвел итоги встречи с Ким Чен Ыном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/79b/525/5c779b52548cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/79b/525/5c779b52548cb.jpg США Президент США заявил, что Северная Корея не будет вновь проводить ядерные и ракетные испытания

Саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Ким Чен Ын – особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов", – сказал президент США журналистам в четверг, добавив, что это были "два интересных дня".

"Я думаю, что на самом деле это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить (из-за стола переговоров – Ред.)", - подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

"Мы говорили об этом. Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать", - сказал Трамп.

Президент США также заявил, что Северная Корея не будет вновь проводить ядерные и ракетные испытания.

"Испытаний ракет и ядерного оружия (со стороны КНДР – Ред.) больше не будет. Я доверяю ему (Ким Чен Ыну – Ред.) и ловлю его на слове", – сказал американский лидер, выступая по итогам саммита США-КНДР.

Также Трамп заявил, что планов на третий саммит с Ким Чен Ыном нет.

"Нет, посмотрим. Если это произойдет, то это произойдет. Но на данный момент нет никаких планов для третьего саммита с Ким Чен Ыном", – сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Как сообщалось, в среду, 27 февраля, во вьетнамском Ханое начался второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Главная цель этих переговоров – денуклеаризация Корейского полуострова.

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Тег США, саммит, Трамп, Ким Чен Ын

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Источник:

Интерфакс-Украина

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