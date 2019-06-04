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Сотрудничество ЕС с китайской Huawei: Помпео предупредил о последствиях

4 июня, 08:47

Госсекретарь напомнил, что в совет директоров компании входят три члена Компартии Китая

Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что участие китайской компании Huawei в создании телекоммуникационных сетей в европейских странах чревато утечкой информации китайскому правительству.

"Европейцы очень заботятся о сохранности информации о частной жизни, я это прекрасно знаю. Нельзя, чтобы частная информация текла по сети, которая контролируется и к которой имеет доступ китайское правительство", – заявил он в интервью телеканалу Euronews, находясь в Гааге.

Он пояснил, что для Huawei сотрудничество с китайским правительством является "стимулом".

"В совет директоров компании входят три члена КПК. Это в корне противоречит нашим усилиям по защите безопасности народа Нидерландов, народа Европы и народа Соединенных Штатов. И мы ясно дали понять, что существует реальный риск", – сказал Помпео.

В ответ на вопрос ведущего о том, почему Европа в отношении Huawei должна доверять информации американских спецслужб, которые подвергаются жесткой критике со стороны президента Дональда Трампа и не пользуются его доверием, Помпео сказал: "Я поработал в ЦРУ. Не вызывает сомнений, что разведывательное сообщество время от времени делает ошибки. Но в целом оно работает прекрасно и заслуживает, чтобы ему доверяли".

Напомним, Еврокомиссия ответила на требование США отказаться от Huawei

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Тег США, Помпео, Huawei

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Источник:

Интерфакс-Украина

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