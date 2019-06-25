Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Члены Совета Безопасности ООН призывают все заинтересованные стороны и все страны региона соблюдать максимальный уровень сдержанности

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Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе, усмотрев в них угрозу для судоходства

Члены Совета безопасности ООН по итогам закрытых консультаций приняли заявление, в котором осудили атаки на два танкера в Оманском заливе, усмотрев в них угрозу судоходству, миру и безопасности. Текст заявления озвучил журналистам председательствующий в Совбезе в июне постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби.

"Совет Безопасности осуждает нападения на танкеры, которые представляли собой серьезную угрозу судоходству и поставкам энергоносителей, противоречили международным правилам свободы судоходства и морских транспортировок, а также представляли угрозу международному миру и безопасности", — сказал дипломат.

"Члены Совета Безопасности ООН призывают все заинтересованные стороны и все страны региона соблюдать максимальный уровень сдержанности, а также принять меры, чтобы снизить уровень напряженности. Совет Безопасности настоятельно обращает внимание на то, что все разногласия должны быть урегулированы мирным путем и на основе диалога", — добавил аль-Отейби. Он заверил, что Совбез будет продолжать внимательно наблюдать за ситуацией вокруг нападения на танкеры.

Напомним, что президент США Дональд Трамп прямо указал на вину Ирана за атаку, а американские военные опубликовали видео, на котором иранские военные якобы извлекают неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

В свою очередь, постпредство Ирана при ООН категорически отвергает и осуждает обвинения США.

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