Совбез ООН: США призвали Россию рассказать об инциденте под Архангельском

/ Фото: AFP

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Россию разъяснить обстоятельства ЧП, которое произошло 8 августа под Архангельском.

"Что именно произошло 8 августа в России? Что вызвало взрыв? Что это была за система? И какой цели служила эта система?" – сказал он на заседании СБ ООН.

Также он обратился к России с призывом рассказать о том, сколько ракет 9М729, которые, по мнению США, нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, она произвела и где она их разместила.

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В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой. "Соединенные Штаты Америки многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского Skyfall (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник". – Ред) заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", – написал Трамп в Twitter.

Ранее Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявила о проблемах с передачей данных двумя станциями, находящимися в России: в Билибино и Залесово. Последние сообщения от них были получены 13 августа. Со станций в Дубне и Кирове последние сообщения были получены 10 августа.

В рамках системы контроля выполнения ДВЗЯИ создала сеть мониторинговых станций, позволяющих выявлять значимые события, связанные с ядерными испытаниями. На данный момент насчитывается 50 основных и 120 вспомогательных сейсмических станций, 11 гидроакустических станций, 60 инфразвуковых станций, 80 радионуклидных станций и 16 радионуклидных лабораторий для анализа образцов с радионуклидных станций.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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