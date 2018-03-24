Совет по нацбезопасности предложил Трампу выслать российских дипломатов

Совет по национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

Журналисты сообщают, что Трамп обдумывает подобное решение и еще не решил, какое количество дипломатов покинет США.

Ранее в пятницу Европейская внешнеполитическая служба распространила коммюнике, в котором говорится, что Европейский совет обратился к верховному представителю по иностранным делам Федерике Могерини с просьбой отозвать главу делегации ЕС в РФ для консультаций в Брюсселе.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

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Вину за отравление британский премьер возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.

По информации The Guardian, Великобритания намерена убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, которых считают "тайными агентами разведки".