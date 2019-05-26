Советник Трампа выступил против мнения "босса" по КНДР

Он считает, что Корея нарушила резолюцию ООН.

Джон Болтон. Фото: AFP.

Советник Трампа по безопасности Джон Болтон не согласился с реакцией Трампа об испытании Пхеньяном баллистических ракет малой дальности. Он считает, что Корея нарушает резолюцию ООН. Советник стал первым официальным лицом США, охарактеризовавшим запуск как нарушение резолюций ООН. Об этом пишет "Голос Америки".

Твит Трампа о Северной Корее вызвал замешательство не только в администрации, но и среди союзников Америки в регионе, признали высокопоставленные сотрудники Белого дома, сопровождающие президента.

Некоторые аналитики говорят, что запуск ракет действительно вызывает озабоченность.

"Совершенно очевидно, что ракетный запуск нарушил санкции ООН, независимо от дальности. Реальность такова, что американские войска и гражданский персонал в Южной Корее и Японии уже находятся в радиусе действия северокорейских ракет, поэтому принятие ракет малой или средней дальности ставит США под угрозу, не говоря уже о наших союзниках – Японии и Республики Корея", – заявил Кевин Маер, вашингтонский консультант по вопросам безопасности и бывший глава отдела по делам Японии в Госдепартаменте.

"Эти реалии создают неудобство, если цель состоит в том, чтобы показать, что личные отношения с диктатором Ким Чен Ыном удержат Северную Корею от продолжения ядерных и ракетных программ", – добавил эксперт.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями, проведенными Корейской народной армией девятого мая.

Также, Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР.

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