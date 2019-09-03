Спасатели извлекли из воды 20 тел после пожара на круизном судне у берегов Калифорнии

С утра вторника прекращена операция по поиску тех, кто мог уцелеть при пожаре

/ Фото: AFP

Работа по идентификации 20 тел погибших при пожаре на прогулочном судне Conception ("Консепшн") в понедельник утром у острова Санта-Крус к западу от Лос-Анджелеса начнется немедленно. Об этом сообщил во вторник на встрече с журналистами шериф округа Санта-Барбара (штат Калифорния) Билл Браун.

"Спасателям удалось поднять 20 тел, и работа по их идентификации начнется уже сегодня, — сообщил он. — Найдены тела 11 женщин и 9 мужчин. Спасатели в аквалангах, спускавшиеся к корпусу затонувшего судна, видели еще 4-6 тел, однако поднять их пока не представляется возможным". После пожара неизвестной оставалась судьба 34 человек, находившихся в помещениях под палубой судна.

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По словам шерифа, во вторник будут проведены работы по стабилизации корпуса затонувшего судна и после этого начнется операция по подъему тел.

Со своей стороны представитель Береговой охраны Моника Рочестер сообщила, что с утра вторника прекращена операция по поиску тех, кто мог уцелеть при пожаре. "Самолет Береговой охраны совершил во вторник утром последний облет территории, — сообщила она. — Каких-либо новых следов трагедии не обнаружено".

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Ранее сообщалось, что спасатели достали тела 25 погибших.

Пожар на судне вспыхнул около 3 часов утра по времени тихоокеанского побережья США на 23-метровом судне 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

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