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Спасатели обнаружили тела четырех человек после кораблекрушения в США

3 сентября, 02:50

Пятеро членов экипажа, находившихся на верхней палубе, спрыгнули в воду

Судно Conception. Фото: twitter.com/KTLA

Судно Conception. Фото: twitter.com/KTLA

Четверо погибших обнаружены у побережья острова Санта-Крус, что в штате Калифорния, где затонуло прогулочное судно Conception. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

Судно, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, загорелось и затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившихся на верхней палубе, спрыгнули в воду. Их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой. Представители Береговой охраны ранее отказывались подтвердить их гибель, подчеркивая, что они считаются пропавшими, и их поиски продолжаются.

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Пожар вспыхнул на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

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Напомним, у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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США спасатели погибшие тела судно

Источник: ТАСС

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