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Спецпрокурор США по "российскому делу" объявил об отставке

29 мая, 19:36

Мюллер заявил, что закрывает офис специального прокурора США

Фото: REUTERS/Jim Bourg
Фото: REUTERS/Jim Bourg.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

"Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я ухожу из Минюста, чтобы вернуться к частной жизни", – заявил он журналистам в Министерстве юстиции США.

Мюллер добавил, что не мог выдвигать обвинения в адрес президента Дональда Трампа.

"Президент, согласно давно устоявшейся в Министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне", – сказал он.

Напомним, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.

Ранее Минюст США опубликовал сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Перед этим в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


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Тег Россия, США, Трамп, вмешательство, Мюллер

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Источник:

ТАСС

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