США активно займутся гиперзвуковым оружием – Пентагон
США принимают в расчет военное строительство в России и КНР
США намерены сконцентрироваться при создании своих Космических войск прежде всего на создании гиперзвуковых вооружений, а также систем защиты от них. Об этом заявил и. о. министра обороны США Патрик Шанахан, выступая в среду в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Он напомнил, что Пентагон подготовил дорожную карту формирования Космических войск, которые должны стать шестым по счету видом Вооруженных сил (ВС) США – в дополнение к Сухопутным войскам, ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране.
"Дорожная карта открывается гиперзвуковыми (вооружениями), предупреждением (о нападении с применением таких систем) и сопровождением (данных целей) для обороны от гиперзвуковых ракет противника. Следующий шаг – выдача целеуказаний нашим гиперзвуковым ракетам", – подчеркнул Шанахан.
При этом он уточнил, что, вырабатывая такие планы, США принимают в расчет военное строительство в России и КНР.
"Мы выработали космический план вокруг того, что должны сделать, дабы конкурировать с Китаем и Россией и побеждать", – сказал и. о. шефа Пентагона.
"Первый элемент дорожной карты – как противодействовать гиперзвуковым (вооружениями), которые представляют угрозу нашим военнослужащим и стране", -повторил Шанахан.
Напомним, США активизируют исследования в области сверхзвуковых наступательных и оборонительных вооружений в ответ на проведенное в России испытание ракетной системы со сверхзвуковым планирующим боевым блоком.
Также, напомним, украинские ракетостроители начали разработку гиперзвукового оружия.
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