США активно займутся гиперзвуковым оружием – Пентагон

США принимают в расчет военное строительство в России и КНР

Фото: AFP

США активно займутся гиперзвуковым оружием – Пентагон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/262/69b/5c926269b8674.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/262/69b/5c926269b8674.jpg 2019-03-20T17:57:00+02:00 США США принимают в расчет военное строительство в России и КНР

США намерены сконцентрироваться при создании своих Космических войск прежде всего на создании гиперзвуковых вооружений, а также систем защиты от них. Об этом заявил и. о. министра обороны США Патрик Шанахан, выступая в среду в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Он напомнил, что Пентагон подготовил дорожную карту формирования Космических войск, которые должны стать шестым по счету видом Вооруженных сил (ВС) США – в дополнение к Сухопутным войскам, ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране.

"Дорожная карта открывается гиперзвуковыми (вооружениями), предупреждением (о нападении с применением таких систем) и сопровождением (данных целей) для обороны от гиперзвуковых ракет противника. Следующий шаг – выдача целеуказаний нашим гиперзвуковым ракетам", – подчеркнул Шанахан.

При этом он уточнил, что, вырабатывая такие планы, США принимают в расчет военное строительство в России и КНР.

"Мы выработали космический план вокруг того, что должны сделать, дабы конкурировать с Китаем и Россией и побеждать", – сказал и. о. шефа Пентагона.

"Первый элемент дорожной карты – как противодействовать гиперзвуковым (вооружениями), которые представляют угрозу нашим военнослужащим и стране", -повторил Шанахан.

Напомним, США активизируют исследования в области сверхзвуковых наступательных и оборонительных вооружений в ответ на проведенное в России испытание ракетной системы со сверхзвуковым планирующим боевым блоком.

Также, напомним, украинские ракетостроители начали разработку гиперзвукового оружия.

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