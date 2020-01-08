"США готовы ко всему": Трамп ввел новые санкции против Ирана

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Белый дом принял решение о введении новых экономических санкций в отношении Ирана.

Об этом 8 января заявил президент Дональд Трамп, выступая с официальным заявлением после ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.

"Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима", – сказал он.

Глава Белого дома отметил, что американские силы "готовы ко всему".

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"Иран, похоже, отступает, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира", – сказал Трамп.

При этом, по его словам, в результате ракетных обстрелов Ираном военных баз возглавляемой США международной антитеррористической коалиции американские военные не пострадали.

"У нас нет пострадавших. Все наши солдаты – в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб", – сказал он в Белом доме.

Также Трамп обещал, что "пока он президент Соединенных Штатов", Ирану никогда не позволят иметь ядерное оружие.

Напомним, что 8 января в Пентагоне подтвердили, что Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль, на которых, кроме американских войск, дислоцированы также солдаты международной коалиции.

В то же время, по данным военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты: пять по базе Эрбиль и 17 – по Айн-аль-Асад, две из которых не разорвались.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

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