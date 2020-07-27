США готовятся выпускать атомные электростанции для Луны и Марса

Соединенные Штаты решили, что будут строить ядерные реакторы для Луны и Марса. Как известно, Илон Маск уже заявил, что намерен построить лунную и марсианскую базы и представил звездолет. Теперь же Министерство энергетики США недавно направило запрос частному сектору о строительстве атомных электростанций, способных работать за пределами нашей планеты.

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Согласно заявлению Национальной лаборатории в Айдахо (INL), запрос на информацию направлен на обеспечение "партнерства в технологиях и подходах к испытанию и валидации" систем деления поверхностной энергии, которые могут быть расположены на Луне и во время миссий на Марс.

"Национальная лаборатория штата Айдахо играет центральную роль в укреплении глобального лидерства Соединенных Штатов в области ядерных инноваций с ожидаемой демонстрацией современных реакторов на площадке INL.

Перспектива развертывания усовершенствованного лунного поверхностного реактора настолько же захватывающа, насколько и сложна. Партнерство с самыми передовыми компаниями в частном секторе и национальной лабораторной системой поможет нам достичь этого", – сказал доктор Джон Вагнер, заместитель директора лаборатории Управления ядерной науки и технологий INL.

План разделен на две фазы, первая заключается в разработке конструкции реактора. Второй этап включает в себя строительство испытательного реактора и реактора, который будет на Луне, а также разработку системы полета и зонда для доставки реактора к месту назначения.

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Будущий реактор должен быть способен генерировать непрерывную мощность не менее 10 киловатт. Как ожидает Министерство энергетики, реактор будет способствовать разведке в южной полярной области Луны, но точная площадь марсианской поверхности, которая также будет исследована, по-видимому, еще не определена.

Напомним, что ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) представили план колонизации Марса с размещением жилых модулей и экраном для защиты от радиации.

Но вскоре компания Mars One Ventures, которая планировала колонизировать Красную планету, была объявлена банкротом.

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