США грозятся вновь нанести ракетные удары по Сирии, если Асад применит химоружие

В РФ заявили, что повстанцы в провинции Идлиб готовят провокацию

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности нанести новые ракетные удары по Сирии в случае, если президент государства Башар Асад применит химическое оружие, чтобы захватить один из последних удерживаемых повстанцами районов.

По данным источников Bloomberg, об этом советник президента США Джон Болтон предупредил главу Совбеза России Николая Патрушева во время встречи в Женеве.

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что противник в провинции Идлиб готовят провокацию с использованием химического оружия, чтобы спровоцировать ракетный удар США.

Напомним, что в апреле 2018 года в по меньшей мере 70 человек погибли отравившись токсичным газом, который был сброшен правительственными войсками Сирии на город Дума в провинции Восточная Гута, контролируемый повстанцами.

В свою очередь США отреагировали на применение химоружия войсками Асада, направив по военным объектам в Сирии более 100 ракет. Это вдвое больше, чем при ударе из американских эсминцев по авиабазе Шайрат в апреле 2017 года, когда было уничтожено 20% сирийский авиации.