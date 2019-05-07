Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,5
29,67
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США хотят добиться от Ирана поведения "нормальной страны" – Помпео

7 мая, 01:59

США призывают иранский режим прекратить все провокации

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP

Администрация США будет добиваться от Ирана поведения "нормальной страны". Об этом заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Наша цель заключается в том, чтобы Иран вел себя как нормальная страна. Когда они пойдут на это, мы готовы иметь с ними дело", – приводит его слова агентство Associated Press. Помпео в понедельник находился с визитом в Финляндии.

Ранее в понедельник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что решение об отправке на Ближний Восток авианосца "Абрахам Линкольн" принято с учетом поступивших данных об угрозах со стороны Ирана.

"Это – предусмотрительная передислокация. Речь идет о реакции на информацию о реальной угрозе, исходящей от иранского режима", – написал он в своем твиттере.

Шанахан добавил, что США "призывают иранский режим прекратить все провокации. Мы призовем Иран к ответу за любые нападения на силы США или против американских интересов".

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Соединенные Штаты для противодействия политике Ирана разместят на Ближнем Востоке бомбардировщики и направляют в регион ударную авианосную группировку.

"В ответ на ряд тревожных признаков эскалации и в качестве предупреждения Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и целевую группу бомбардировщиков в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке", – говорилось в заявлении Болтона.

В нем отмечается, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Джон Болтон заявил, что, хотя "Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом", но находятся в постоянной готовности "ответить на любое нападение, будь то с помощью посредников, Корпуса Стражей Исламской революции или регулярных иранских сил".

Напомним, что ранее Тегеран решил надавить на Вашингтон через Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Генеральному секретарю нефтяного картеля министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что организация "находится под угрозой из-за односторонней позиции некоторых ее членов, и эта организация, вероятно, разрушится".

Кроме того, министр предупредил, что его страна не будет сдерживать себя, чтобы ответить "определенным членам ОПЕК, если те будут угрожать и подвергать Иран опасности".

В конце 2018 года Катар покинул ОПЕК, признав, что частично это произошло и по политическим причинам – "ОПЕК постепенно становится инструментом в руках узкой группы стран, хотя должна служить интересам всех ее участников в равной степени".

При этом "Сегодня" рассказывали, как Катар изменился за 30 лет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, Помпео

Вы сейчас просматриваете новость " США хотят добиться от Ирана поведения "нормальной страны" – Помпео". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран частично выйдет из ядерной сделки: известна причина

Вчера, 17:02

Тегеран намерен снять с себя некоторые обязательства по соглашению из-за давления США

США направят на Ближний Восток ударную авианосную группу

Вчера, 07:31

Вашингтон рассчитывает послать "сигнал властям Ирана"

Политический скандал в Иране: брата президента приговорили к тюрьме

5 мая, 12:37

Сторонники Хасана Роухани уже обвинили судебные власти в попытке дискредитации главы государства

ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания критикуют США за новые меры против Ирана

4 мая, 21:06

Авторы заявления также напоминают, что не приемлют восстановление американских санкций после выхода США из СВПД

"ОПЕК разрушится": Иран обратился к экспортерам нефти

3 мая, 11:29

Тегеран надеется снять американские санкции с помощью картеля

Иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба

2 мая, 21:49

Первая спортсменка из Ирана, которой удалось победить в международном боксерском поединке, не может вернуться на родину

Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне

Обильное питье: печальные последствия

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Почему вратари не могут справиться со штрафными Ракицкого?

ВВС США построят многоразовую гиперзвуковоую ракету

Ученые месяц наблюдают странные сейсмические волны по всей Земле

Шапаренко сделал то, чего боялись все его фанаты (фото)

Ленивый бег для похудения

Чем правильно закрывать углеводное окно после тренировки

Копеечные цены на все умные браслеты. Берите в рассрочку

Голубика дома? Выращенная на окне. Легко. Читай, как это сделать

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Вчера, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

5 мая, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

5 мая, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Самое милое животное на Земле

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Назван самый трудно диагностируемый вид рака