США хотят добиться от Ирана поведения "нормальной страны" – Помпео

США призывают иранский режим прекратить все провокации

Майк Помпео. Фото: AFP

Администрация США будет добиваться от Ирана поведения "нормальной страны". Об этом заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Наша цель заключается в том, чтобы Иран вел себя как нормальная страна. Когда они пойдут на это, мы готовы иметь с ними дело", – приводит его слова агентство Associated Press. Помпео в понедельник находился с визитом в Финляндии.

Ранее в понедельник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что решение об отправке на Ближний Восток авианосца "Абрахам Линкольн" принято с учетом поступивших данных об угрозах со стороны Ирана.

"Это – предусмотрительная передислокация. Речь идет о реакции на информацию о реальной угрозе, исходящей от иранского режима", – написал он в своем твиттере.

Шанахан добавил, что США "призывают иранский режим прекратить все провокации. Мы призовем Иран к ответу за любые нападения на силы США или против американских интересов".

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Соединенные Штаты для противодействия политике Ирана разместят на Ближнем Востоке бомбардировщики и направляют в регион ударную авианосную группировку.

"В ответ на ряд тревожных признаков эскалации и в качестве предупреждения Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и целевую группу бомбардировщиков в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке", – говорилось в заявлении Болтона.

В нем отмечается, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

Джон Болтон заявил, что, хотя "Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом", но находятся в постоянной готовности "ответить на любое нападение, будь то с помощью посредников, Корпуса Стражей Исламской революции или регулярных иранских сил".

Напомним, что ранее Тегеран решил надавить на Вашингтон через Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Генеральному секретарю нефтяного картеля министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что организация "находится под угрозой из-за односторонней позиции некоторых ее членов, и эта организация, вероятно, разрушится".

Кроме того, министр предупредил, что его страна не будет сдерживать себя, чтобы ответить "определенным членам ОПЕК, если те будут угрожать и подвергать Иран опасности".

В конце 2018 года Катар покинул ОПЕК, признав, что частично это произошло и по политическим причинам – "ОПЕК постепенно становится инструментом в руках узкой группы стран, хотя должна служить интересам всех ее участников в равной степени".

При этом "Сегодня" рассказывали, как Катар изменился за 30 лет:

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