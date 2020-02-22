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США на новых учениях "отработали" ядерную войну с Россией

22 февраля, 10:39

В учениях также принимал участие глава оборонного ведомства США Марк Эспер

США провели военные учения на базе Стратегического командования Вооруженных сил в Небраске, в ходе которых отрабатывался сценарий атаки Россией объекта НАТО в Европе. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В частности, по сценарию речь идет о войне с Россией, которая при атаке хочет использовать ядерное оружие малой мощности. В ходе учений Штаты оттачивали ответные действия "с использованием ядерного оружия".

Американские СМИ сообщают, что в учениях также принимал участие глава оборонного ведомства США Марк Эспер.

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Напомним, Соединенные Штаты планируют провести крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу – в Прибалтику и Польшу – в рамках масштабных учений Defender 2020. Всего в учениях будут участвовать около 37 тыс. военных из 19 стран, причем в Европу будет переброшено около 20 тыс. американских солдат. Заявленной целью маневров является повышение боеспособности НАТО и устрашение потенциального противника. Германия станет логистическим центром во время учений, которые пройдут в период с апреля по май 2020 года.

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Отметим, что США создадут в польском городе Познань дивизионное командование и будут оттуда руководить действиями своих войск на восточном фланге Европы.

Ранее мы писали, что в США подразделение десантников случайно приземлилось на деревья.

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США учения ядерная война

Источник: Сегодня

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