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США хотят получить от Турции информацию о нарушении прав человека в Сирии

13 ноября, 03:14

В США обеспокоены сообщениями о том, что поддерживаемые Турцией силы могли участвовать в нарушениях прав людини

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Соединенные Штаты Америки обратились к Турции с просьбой предоставить соответствующую информацию в связи с сообщениями СМИ, согласно которым формирования вооруженной сирийской оппозиции, действующие при поддержке турецких войск на севере Сирии, возможно, совершили военные преступления против курдского гражданского населения. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Мы не будем комментировать так называемую внутреннюю или разведывательную информацию. Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о том, что поддерживаемые Турцией оппозиционные силы могли участвовать в нарушениях прав, касающихся вооруженных конфликтов, на северо-востоке Сирии", — отметили в военном ведомстве.

"Мы запросили дополнительную информацию у правительства Турции, учитывая, что они оказывают поддержку этим группам, и просили подтвердить твердую приверженность Турции предотвращению нарушений прав, касающихся вооруженных конфликтов", — заключили в Пентагоне.

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Ранее в Госдепартаменте сообщили, что количество сообщений о возможных нарушениях прав человека, которые могли допустить при вторжении Турции на север Сирии поддерживаемые Анкарой группировки сирийской оппозиции, было небольшим и не увеличивалось после первых нескольких дней проведения операции.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов . Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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Сирия США Турция Пентагон права человека

Источник: ТАСС

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