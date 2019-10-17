Турция приостановит военную операции в Сирии на пять суток: Пенс рассказал подробности

Вашингтон и Анкара будут договариваться о зоне безопасности на границе с Сирией

Майк Пенс REUTERS/Huseyin Aldemir

Соединенные Штаты и Турция будут договариваться о создании зоны безопасности на границе с Сирией. Об этом объявил в четверг, 17 октября, вице-президент США Майкл Пенс, выступая на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"США и Турция дали взаимные обязательства достичь мирного решения и договориться о будущем зоны безопасности, работая на уровне международного сообщества, чтобы обеспечить мир и безопасность в этом пограничном регионе Сирии", — сказал Пенс.

Пенс также заявил, что Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов с целью обеспечить вывод сил Рабочей партии Курдистана.

"Я рад сообщить, что, благодаря эффективному руководству [американского] президента Дональда Трампа и прочным отношениям между Турцией и США, Турция и США договорились о прекращении огня [турецкими военнослужащими] в Сирии. Турецкая сторона приостановит [военную] операцию „Источник мира", чтобы обеспечить вывод сил РПК из зоны безопасности в течение 120 часов", — отметил Пенс.

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По словам Пенса, отвод курдских формирований будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 20 милях от границы Турции и Сирии.

Вице-президент США добавил, что Штаты получили от курдских формирований заверения в готовности соблюдать договоренности Вашингтона и Анкары.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Конгрессе приняли резолюцию против отвода американских войск из Сирии .

А министр торговли США Стивен Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями, если операция в Сирии не прекратится .

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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